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Giriş Tarihi: 21.2.2023 12:45 Son Güncelleme: 21.2.2023 12:52

Cinsel saldırıyla suçlanan Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

AA
Cinsel saldırıyla suçlanan Alves’in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi

İspanya'nın Barselona kentinde cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi.

Barselona mahkemesi, 17 Şubat'ta avukatı aracılığıyla tutuksuz yargılanma talep eden Alves'in kefaletsiz, tutuklu kalmasına karar verdi.

Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya gelmesinin ardından gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz geçici tutuklanmıştı.

Polise verdiği ifadeyi üç kez değiştiren ve sonunda sözü edilen kadınla cinsel birliktelik yaşadığını kabul eden 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 cezaevine nakledilmişti.

Brezilyalı futbolcu, cinsel ilişkide zorlama olmadığını savunsa da savcılık, DNA testlerinin Alves'i suçlu gösterdiğini savunuyor.

İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından, son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.

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Cinsel saldırıyla suçlanan Alves'in tutuksuz yargılanma talebi reddedildi
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