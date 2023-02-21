Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’deki geleceği belli oldu!

2024'te sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belli oldu

2021 yılında Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, sürpriz bir şekilde ezeli rakip Inter'e transfer olmuştu. Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncunun geleceğin belli oldu.

MAROTTA AÇIKLAMIŞTI

2024 yılında Inter ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Inter CEO'su Giuseppe Marotta oyuncunun menajeriyle görüşme halinde olduklarını ifade etmişti.

Marotta açıklamasında: "Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Menajerleriyle görüşme halindeyiz, onunla ve daha fazla oyuncuyla temaslarımız devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

ANLAŞMA TAMAM İDDİASI

İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Hakan Çalhaoğlu İtalyan deviyle yeni sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 ya da 2027 yılında sona erecek. Haberde ayrıca, Hakan'ın Inter ile sözleşime uzatma konusunda herhangi bir şüphesinin olmadığı ve rakamlar konusunda sözlü olarak anlaşma sağlandığı açıklandı.

ÇEYREK FİNALDEN SONRA

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndan ikinci olarak çıkan İtalyan temsilcisi, Son 16 Turu'nda Portekiz ekibi Porto ile eşleşmişti. Inter, Hakan Çalhanoğlu ile varılan yeni sözleşmenin açıklamasını Porto maçlarından sonraya bırakmayı düşünüyor.

Ligde lider Napoli'nin 15 puan gerisinde kalan Inter tüm odak noktasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN AÇIKLAMA GELDİ! 'GÖRÜŞME HALİNDEYİZ'

2024 yılında Inter ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Türk futbolunun Avrupa'da en önemli temsilcilerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği şimdiden büyük merak konusu. Özellikle bu sezon Inter'de gösterdiği pefrormansla şimdiden Avrupa'nın gözdesi durumunda olan ve sözleşmesi yakından takip edilen 29 yaşındaki orta sahanın İtalyan ekibi ile 2024 yılında kontratı son buluyor.

Bu sezon Inter'de Hakan Çalhanoğlu 30 maçta 3 gol, 6 asistlik performansa imza attı. 74 kez de milli takım forması giyen tecrübeli futbolcu 17 golü bulunuyor. Kariyeri boyunca Hakan Çalhanoğlu, Karsruhe, Hamburg, Leverkusen, Milan ve Inter formalarını giydi.

HAKAN ÇALHANOĞLU HAKKINDA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Türkiye'yi derinden etkileyen depremin ardından elinden gelen yardımı yapmaya çalışan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Sampdoria ile oynadığı mücadelede görev yaptı. Maçın ardından yıldız oyuncu için övgü dolu sözler kullanıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU HAKKINDA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Türkiye'yi derinden etkileyen depremin ardından elinden gelen yardımı yapmaya çalışan Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Sampdoria ile oynadığı mücadelede görev yaptı. Maçın ardından yıldız oyuncu için övgü dolu sözler kullanıldı.

İtalyan La Gazetta dello Sport'un haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Anavatanı Türkiye'den gelen görüntülerle harap olan, can kaybının çok olduğu, emsali çok az olan bir depremden dolayı Hakan Çalhanoğlu çok zor bir hafta geçirdi."

AÇIKLAMA GELDİ

2024 yılında Inter ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için kulübün CEO'su Giuseppe Marotta'dan açıklama geldi ve oyuncunun menajeriyle görüşme halinde olduklarını belirtti. Marotta açıklamasında şunları söyledi: "Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Menajerleriyle görüşme halindeyiz, onunla ve daha fazla oyuncuyla temaslarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.