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Giriş Tarihi: 22.2.2023 08:29

Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Dursun'dan net karar! "Forma yoksa beni bırakın"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Dursun’dan net karar! Forma yoksa beni bırakın

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun kendisine yeni rota çizmek için harekete geçti. Rusya ve Polonya’dan tekliflere yanıt için yönetimin kapısını çaldı. Tecrübeli golcünün de yönetime "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Bu sezon Batshuayi, Pedro, King transferleri sonrasında 5. forvet konumuna düşen Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Joao Pedro'nun da sakatlığını atlatıp erkenden takıma dönmesiyle forma şansı iyice azalan tecrübeli golcünün, yönetime "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi. Rusya ligi takımlarından Khimki'nin Serdar Dursun ısrarı sürerken, Polonya liginden R. Czestochowa da golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Khimki, Serdar Dursun'a bir yıl için 1 milyon Euro teklif etti. Fenerbahçe'ye de 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli önerildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Serdar Dursun'dan net karar! "Forma yoksa beni bırakın"
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