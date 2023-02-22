Bu sezon Batshuayi, Pedro, King transferleri sonrasında 5. forvet konumuna düşen Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Joao Pedro'nun da sakatlığını atlatıp erkenden takıma dönmesiyle forma şansı iyice azalan tecrübeli golcünün, yönetime "Oynamayacaksam ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi. Rusya ligi takımlarından Khimki'nin Serdar Dursun ısrarı sürerken, Polonya liginden R. Czestochowa da golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Khimki, Serdar Dursun'a bir yıl için 1 milyon Euro teklif etti. Fenerbahçe'ye de 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli önerildi.