Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, İsviçre'ye gitti
Giriş Tarihi: 22.2.2023 13:00

Trabzonspor, İsviçre'ye gitti

AA
Trabzonspor, İsviçre’ye gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye gitti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla maçın Trabzon'daki hazırlıklarını tamamladı. Takım, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'ye hareket etti.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar.

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
Meral Akşener kentsel dönüşüme böyle engel oldu! Görüntüler ortaya çıktı: Vekillerimi gönderiyorum, organize olalım
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
Hopursan da bopursan da
Depremzedelerden yüreklere dokunan davranış!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kâr büyük yardım küçük
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, İsviçre'ye gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA