Trabzonspor, İsviçre’ye gitti

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla maçın Trabzon'daki hazırlıklarını tamamladı. Takım, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'ye hareket etti.
Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Arif Boşluk, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Gbamin, Siopis, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar.