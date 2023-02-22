Tüm takımlarımız depremzedeler için seferber olurken devleri özel olarak analiz ettik BÜYÜKSÜNÜZ

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Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da bin ailenin kalacağı çadır kentler kurulurken 40 iş makinesi ve 5 tanker mazot gönderildi
Fenerbahçe camiası, 45 tıra sığan 50 bin 790koli ile bölgeye sürekli yardım yaparken kan bağışı kampanyası 2 bin kişiye ulaştı
Hatay ve çevresinde depolar tutuldu, 95 tırlık destek malzemesi gönderildi. Sporcular özel eşyalarını açık artırmayla satışa sundu
Basel maçının 6.2 milyon TL'lik geliri AFAD'a bağışlanırken TS Club depolarındaki tüm kışlık ürünler de hemen yola çıkartıldı
ASLAN 95 TIR MALZEME TAŞIDI
AVRUPA yakasında Nef Stadı, Anadolu yakasında Taçspor Tesisleri deprem yardım toplama merkezi olarak faaliyete geçirildi. ZANİOLO için Roma'ya gitmeye hazırlanan Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, planını değiştirdi ve Hatay'a geldi. TIMUR'UN organizasyonuyla Hatay veçevresinde depolar kiralandı, yardım malzemeleriile yüklenen Galatasaray'ın tırlarıafet bölgelerine yola çıktı. SABAH 8'DE kapılarını açan Aslantepe'degece 11'e kadar yardım malzemeleri (eşya ve gıda) toplandı.
GALATASARAY'IN aktif sporcuları ve hocaları bizzat yardım merkezinde çalışarak destekte bulundu. Kerem Aktürkoğlu ve BerkanKutlu afet bölgelerine giderek hem yardım etti hem de depremzedelere moral verdi. YENİ transfer Zaniolo'ya 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın anısına17 numaralı forma verildi. AFET bölgelerindeki en büyük ihtiyaçlardan mobil tuvalet için bağış kampanyası düzenlendi. MÜZAYEDE yapılarak Galatasaraylı sporcuların giydikleri formalar ve hatırası olan eşyalar (krampon, top ve madalyalar) açık artırmaya sunuldu ve gelirleri depremzedelere bağışlandı. BAŞKAN Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün projesi konteyner kentlerle ilgili Hatay, Kahramanmaraşve Gaziantep'te incelemelerde bulundu. TAM 95 yardım malzemeleri ile dolu tır şu ana kadar Galatasaray tarafından afet bölgesine gönderildi. LIGE verilen arada yapılacak hazırlık maçlarının gelirleri depremzedelere bağışlanacak.
SPORCULAR KAN BAĞIŞINA KOŞTU
6 ŞUBAT sabahı Genel Sekreter Burak Kızılhan'ın liderliğinde yöneticiler ve profesyonellerle kriz masası oluşturuldu. Sosyal medya hesaplarıtamamen deprem odaklı iletişimedöndü. Anbean AFADbilgilendirmeleri paylaşıldı. F.BAHÇE Kulübü, "Yaralarımızıhep birlikte saracağız"sloganı ile ÜlkerStadı'nı yardım deposunaçevirdi ve7/24 malzemealımına açıkolduğu duyuruldu. BAŞTA AFAD'ın yayınladığı ihtiyaçmalzemeleri olmak üzere binlerce kolidenoluşan 45 yardım tırı afet bölgelerinegönderildi. 50 bin 790 koli afetbölgelerine ulaştırıldı.
BURADA ilk gün itibariyle Mert HakanYandaş, Altay Bayındır, Eda Erdembaşta olmak üzere tüm sporcularla iletişimgerçekleştirildi, halkımıza afet bölgelerineyardım çağrısı yapıldı. Çadırlardan oluşanbir tır ayrıca bölgeye gönderildi. DEPREMDEN kurtulan canlarımız için Kızılayile koordineli olarak Ülker Stadı kan bağışınaaçıldı, birlik ve beraberlik kanımızda var diyerek3 gün boyunca kan bağış kampanyası yapıldı. Busüreçte yöneticiler, futbolcular, voleybolcular,basketbolcular, çalışanlar, halk, kongre üyeleritoplamda 2 binden fazla insan kan verdi. F.BAHÇELİ milli boksörler bölgede aramakurtarma çalışmalarına destek oldu. FENERBAHÇE sosyal medya hesapları,deprem bölgesindeki çocuklarla süreklipaylaşımlarda bulundu. Depremdenkurtulan, sosyal medyayayansıyan Fenerbahçeli çocuklarlailetişime geçildi,stadyumda çocuklar ağırlandı,Samandıra'damisafir edildi, formahediye edildi, onlaramoral verildi.
BASEL MAÇININ TÜM GELİRİNİ VERDİ
STATTA kurulan yardım toplama merkezinde taraftarlar gönüllü olarak çalışırken toplanan malzemeler önce gruplara ayrıldı ve AFAD ile iş birliği halinde bölgeye gönderildi. KULÜBÜN takım otobüsü deprem bölgesine sürekli sefer yaparak afetzedeleri gitmek istedikleri şehirlere ulaştırdı. 1 TIR dolusu içme suyu yardımı yapıldı. TS Club depolarında bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, yağmurluk,battaniye gibi ürünler hemen yola çıkartıldı.
BASEL ile oynanan maçın tüm geliri afetzedelere destek için verildi. Mücadelenin gişe gelirleri dışında tanesi 100 TL'den hatıra biletler satışa çıkarıldı. Toplamda 6 milyon196 bin 574 TL artı KDV geliri AFAD'abağışlandı. BASEL karşılaşması öncesinde taraftar grupları herkesi oyuncaklarla maça davet etti. Stat girişinde kutularda toplanan oyuncaklar,deprem bölgesindeki çocuklara moraliçin bölgeye gönderildi.
maçında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra kulüp başkanları konuk edildi ve birlik mesajı verildi. MİLLİ maç arasında Almanya ve İsviçre'de, geliri depremzedelere verilmek üzere hazırlık maçları yapılması kararı alındı. ÖZKAN Sümer Futbol Akademisi veKadir Özcan Tesisleri'nde 50 çocuğu ağırlamakiçin hazırlık yapıldı.
3 İLDE 1000 AİLEYE ÇADIR KENT KURDU
TOPLAM 165 insani ihtiyaç yardım tırı bölgeye ulaştırıldı. BÖLGEYE Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 40 adet iş makinesi, 5 tanker mazot gönderildi. KARTAL Yuvaları'ndan 25bin adet kışlık kıyafet ve ayrıca 5 bin forma iletildi. HATAY ve Kahramanmaraş'ta 125'er adet çadırdan oluşan çadır kentler tamamlandı. Adıyaman'da 125 çadırlık kent bitmek üzere. Çadır kentler toplam 1000 ailenin hizmetinde olacak. Ayrıca konteyner kent kurulacak...
ÇADIR KENTLERE 3.5 tonluk jeneratör, kesintisiz şebeke suyu için hidrofor gönderildi. Çadır kentlerin her birine ayrı ayrı şekilde 350'şer adet yatak ve battaniye ulaştırıldı. BÜTÜN çadırların ihtiyacını karşılayacak şekilde elektrikli ısıtıcılar, aydınlatma setleri, 31'er tane çift kabinli mobil WC iletildi. KAHRAMANMARAŞ ve Adıyaman'a 13'er adet 200'er litrelik su deposu, Hatay'a 5 bin litrelik su deposu, bölgede her gün 5 binkişiye yemek verilebilecek aşevi kuruldu. DEPREMDE yaralanan vatandaşlar için bölgeden özel uçak kaldırıldı ve tedavileri için İstanbul'a getirildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda bölgede çocuklarıneğitim alacağı spor okulları açılacak. BÖLGEDE yaşayan 150 otizmli ve engelli birey bulunan aileye onların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bunlar içerisindetekerlekli sandalye, akülü sandalye, tekerlekliyürüteç gibi ihtiyaçlar bölgeye ulaştırıldı. VODAFONE Park'ın önünde Kızılay'a 400 ünite kan bağışı yapıldı.