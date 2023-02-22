Tüm takımlarımız depremzedeler için seferber olurken devleri özel olarak analiz ettik BÜYÜKSÜNÜZ

ASLAN 95 TIR MALZEME TAŞIDI

SPORCULAR KAN BAĞIŞINA KOŞTU

BASEL MAÇININ TÜM GELİRİNİ VERDİ

3 İLDE 1000 AİLEYE ÇADIR KENT KURDU

Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'da bin ailenin kalacağı çadır kentler kurulurkenvegönderildiFenerbahçe camiası, 45 tıra sığanile bölgeye sürekli yardım yaparkenkampanyası 2 bin kişiye ulaştıHatay ve çevresinde depolar tutuldu,destek malzemesi gönderildi. Sporcular özel eşyalarınısatışa sunduBasel maçının 6.2 milyon TL'lik geliribağışlanırken TS Club depolarındaki tüm kışlık ürünler de hemen yola çıkartıldıyakasında Nef Stadı, Anadolu yakasında Taçspor Tesisleri deprem yardım toplama merkezi olarak faaliyete geçirildi.için Roma'ya gitmeye hazırlanan Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, planını değiştirdi ve Hatay'a geldi.organizasyonuylakapılarını açanyardım malzemeleri (eşya ve gıda) toplandı.aktif sporcuları ve hocaları bizzat yardım merkezinde çalışarak destekte bulundu.afet bölgelerine giderek hem yardım etti hem de depremzedelere moral verdi.transfer Zaniolo'ya 17 yaşında hayatını kaybedenbölgelerindeki en büyük ihtiyaçlardaniçin bağış kampanyası düzenlendi.yapılarak Galatasaraylı sporcuların giydikleri formalar ve hatırası olan eşyalar (krampon, top ve madalyalar) açık artırmaya sunuldu ve gelirleri depremzedelere bağışlandı.Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün projesi konteyner kentlerle ilgiliincelemelerde bulundu.95 yardım malzemeleri ile dolu tır şu ana kadar Galatasaray tarafından afet bölgesine gönderildi.verilen arada yapılacak hazırlık maçlarının gelirleri depremzedelere bağışlanacak.sabahı Genel Sekreter Burak Kızılhan'ın liderliğinde yöneticiler ve profesyonellerle kriz masası oluşturuldu.Anbean AFADbilgilendirmeleri paylaşıldı.Kulübü,sloganı ile ÜlkerStadı'nı yardım deposunaçevirdi ve7/24 malzemealımına açıkolduğu duyuruldu.AFAD'ın yayınladığı ihtiyaçmalzemeleri olmak üzere binlerce kolidenoluşanafet bölgelerinegönderildi.afetbölgelerine ulaştırıldı.ilk gün itibariylebaşta olmak üzere tüm sporcularla iletişimgerçekleştirildi, halkımıza afet bölgelerineyardım çağrısı yapıldı.kurtulan canlarımız için Kızılayile koordineli olarak Ülker Stadı kan bağışınaaçıldı, birlik ve beraberlik kanımızda var diyerek3 gün boyunca kan bağış kampanyası yapıldı.milli boksörler bölgede aramakurtarma çalışmalarına destek oldu.sosyal medya hesapları,deprem bölgesindeki çocuklarla süreklipaylaşımlarda bulundu.formahediye edildi, onlaramoral verildi.kurulan yardım toplama merkezindetoplanan malzemeler önce gruplara ayrıldı veile iş birliği halinde bölgeye gönderildi.takım otobüsü deprem bölgesine sürekli sefer yaparak afetzedeleri gitmek istedikleri şehirlere ulaştırdı.dolusu içme suyu yardımı yapıldı.Club depolarında bulunan tüm çocuk, kadın ve erkekgibi ürünler hemen yola çıkartıldı.ile oynanan maçın tüm geliri afetzedelere destek için verildi. Mücadelenin gişe gelirleri dışında tanesi 100 TL'den hatıra biletler satışa çıkarıldı.karşılaşması öncesinde taraftar grupları herkesi oyuncaklarla maça davet etti.maçında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra kulüp başkanları konuk edildi ve birlik mesajı verildi.maç arasında Almanya ve İsviçre'de, geliri depremzedelere verilmek üzere hazırlık maçları yapılması kararı alındı.165 insani ihtiyaç yardım tırı bölgeye ulaştırıldı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, 5 tanker mazot gönderildi.Yuvaları'ndanve ayrıca 5 bin forma iletildi.ve Kahramanmaraş'ta 125'er adet çadırdan oluşan çadır kentler tamamlandı. Adıyaman'da 125 çadırlık kent bitmek üzere. Çadır kentler toplam 1000 ailenin hizmetinde olacak. Ayrıca konteyner kent kurulacak...3.5 tonluk jeneratör, kesintisiz şebeke suyu için hidrofor gönderildi. Çadır kentlerin her birine ayrı ayrı şekildeulaştırıldı.çadırların ihtiyacını karşılayacak şekilde elektrikli ısıtıcılar, aydınlatma setleri,iletildi.ve Adıyaman'a 13'er adet 200'er litrelik su deposu, Hatay'a 5 bin litrelik su deposu,yaralanan vatandaşlar için bölgeden özel uçak kaldırıldı ve tedavileri için İstanbul'a getirildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda bölgedeaçılacak.yaşayan 150 otizmli ve engelli birey bulunan aileye onların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.Park'ın önünde Kızılay'a 400 ünite kan bağışı yapıldı.