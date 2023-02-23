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Giriş Tarihi: 23.2.2023 18:05

Kayserispor eski başkanı Gözbaşı'ya küfür eden sanığa 1740 TL para cezası

DHA
Kayserispor eski başkanı Gözbaşı’ya küfür eden sanığa 1740 TL para cezası

Kayserispor eski başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal medya hesabından küfür ederek hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Aykut A. 87 gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptıırıldı.

Olay, 13 Mart 2021'de meydana geldi. Aykut A. iddiaya göre, Kayserispor'un eski başkanı Berna Gözbaşı'ya yönelik sosyal medya hesabından küfür içerikli bir yorum yaptı. Aykut A. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi.

İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına şikayetçi Berna Gözbaşı ile sanık Aykut A. katılmazken; Gözbaşı'nın avukatı salonda hazır bulundu. Sanık Aykut A. önceki ifadesinde, "Bu sözlerin mahkemeye taşınacağını düşünemedim. Hakaret kastım yoktur. Amacım hakaret değildi. Gayri ihtiyari bir tepkiydi. Pişmanım. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Aykut A.'yı,'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 87 adli gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. (DHA)

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Kayserispor eski başkanı Gözbaşı'ya küfür eden sanığa 1740 TL para cezası
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