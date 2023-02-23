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Giriş Tarihi: 23.2.2023 11:50

Nuri Şahin ve Hamit Altıntopu'u dolandıran vergi müfettişine 6 yıl hapis!

Nuri Şahin ve Hamit Altıntopu’u dolandıran vergi müfettişine 6 yıl hapis!

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’u dolandırdığı iddia edilen vergi müfettişine 6 yıl hapis cezası verildi.

İspanya Yüksek Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in de arasında bulunduğu futbol dünyasından 38 ismi dolandırdığı iddia edilen bir vergi müfettişini, 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

18.8 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

İspanya'nın önde gelen El Mundo gazetesinde yer alan habere göre, daha önce Madrid'deki yerel mahkemenin 2.5 yıl hapis cezası verdiği müfettiş için savcılık temyize gitti.

Temyizin ardından bir kez daha değerlendirmeye alınan dava sonucunda vergi müfettişine 6 yıl, 3 destekçisine ise 8'er yıl hapis cezası verildi. Söz konusu kişilere ayrıca 18.8 milyon Euro da para cezası kesildi.

ŞAHİN'DEN 1.2 MİLYON EURO

Toplamda 6.2 milyon Euro dolandırdığı belirlenen kişilerin, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'den ise 1.2 milyon Euro aldığı belirtildi.

Hamit Altıntop'u 552 bin 272 Euro, Emir Spahic'i 214 bin 504 Euro, bir dönem Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor forması giyen Aly Cissokho'yu 415 bin 337 Euro dolandırdığı ifade edildi.

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Nuri Şahin ve Hamit Altıntopu'u dolandıran vergi müfettişine 6 yıl hapis!
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