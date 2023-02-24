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Giriş Tarihi: 24.2.2023 09:39

Fenerbahçe'de dev transfer hamlesi! Moura için Tottenham ile pazarlık masasında...

Fenerbahçe’de dev transfer hamlesi! Moura için Tottenham ile pazarlık masasında...

Fenerbahçe, Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura’ya 3 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif yaptı. Oyuncu ise 5 milyon euro ve imza parası istedi, pazarlıklar sürüyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına yapacağı takviyeyle birlikte kadro derinliğini artırmayı planlıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da oynayan Lucas Moura ile temaslarını sıklaştıran Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya transfer teklifini yaptı.

3.5 MİLYON EURO...
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçeli yetkililer, Tottenham ile sözleşme uzatmayacak Sambacı'ya 3 milyon euro + bonusları kapsayan bir teklif sundu. Lucas Moura'nın ise Fenerbahçe'den 5 milyon euro + imza parası içeren bir talepte bulunduğu öğrenildi. Pazarlıklar devam ediyor.

TARAFTARDAN BASKI
F.Bahçe taraftarları, sağ açık, sol açık ve forvet arkasında görev alabilen futbolcuya transfer için yoğun baskı yapıyor. Bu sezon Tottenham'da 13 maçta 311 dakika süre alabilen futbolcu, kariyerinde önemli takımlarda forma giydi. Sao Paulo'da parlayan Lucas Moura, Fransız ekibi PSG'ye de 2013'te 40 milyon euro karşılığında satılmıştı.

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Fenerbahçe'de dev transfer hamlesi! Moura için Tottenham ile pazarlık masasında...
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