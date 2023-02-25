Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Joao de Deus: "Galibiyet almak önemliydi"

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Joao de Deus, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı.

Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Deus, "Zor bir süreç içindeyiz. 25 günlük maç oynamadığımız bir süreç oldu. İçinde bulunduğumuz durum hepimizi etkiliyor. Pozitif bir sonuç aldık. Kaliteli oyunla güzel bir galibiyet almak önemliydi." açıklamasını yaptı.

Yaşanan depremler hakkında da konuşan Joao de Deus, şunları kaydetti:

"Depremlerden etkilenenler için üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çok üzücü bir olay. Dayanışma içinde olmalıyız. Böyle durumlarda ülkeler sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif anlamda etkilenir. Hatayspor ve Gaziantep FK'nin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Her şeyden önce hayat gelir. O takımlarda çalışan profesyoneller için de üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum."