Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mehmet Aurelio: Sevilla güzel oldu, turu geçeceğiz
Giriş Tarihi: 25.2.2023 14:28

Mehmet Aurelio: Sevilla güzel oldu, turu geçeceğiz

Mehmet Aurelio: Sevilla güzel oldu, turu geçeceğiz

Fenerbahçe Futbol A Takım Teknik Menajeri Mehmet Aurelio, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla eşleşmesini değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibi ile eşleşen Fenerbahçe'nin Futbol A Takım Teknik Menajeri Mehmet Aurelio, Sevilla'yı geçmişte olduğu gibi yine eleyebileceklerini söyledi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mehmet Aurelio, "Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki rakiplerimizi güzel geçtik. Biz de takımda konuştuğumuzda Sevilla ve Manchester United'ı düşünmüştük ve Sevilla çıktı güzel de oldu." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH TEKRAR SEVİNEN TARAF OLURUZ"
Fenerbahçe'nin Sevilla'yı 2008'de Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elediğini hatırlatan Aurelio, şöyle konuştu:

"2008'de Sevilla ile iki maç yaptık, ilk maçı Kadıköy'de kazanmış, orada da rakibimizi penaltılarla geçmiştik. İnşallah iki maçı da kazanacağız ve turu geçeceğiz. Sevilla'yı biliyoruz, oradaki havaya da hakimiz. İnşallah tekrar sevinen taraf oluruz ve turu geçeriz. Takım içerisinde o günleri de konuşacağız ve Fenerbahçe olarak o günkü başarıyı tekrar edip, turu geçeceğiz. Evet, zor olduğunu da biliyoruz ama avantajımız da var. İnşallah ilk maçı güzel bir skorla kazanacağız, sonra da final niteliğinde bir maç oynayacağız. Penaltılara kalmadan inşallah güzel bir skorla kazanacağız."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibinin kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Üst üste konuldu: Havadan böyle görüntülendi! Sahibi çıkmayan araçlara ne olacak?
Vay canına yüzde 98
Son dakika: CHP'nin 'İhraç ettik' dediği Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Bir gün önce görüştük böyle bir şey yoktu
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 261 terörist etkisiz, 302 KM'lik alanda hakimiyet kuruldu
SON DAKİKA! PKK'lı kadın terörist Konya'da yakalandı! Taksim saldırısı gibi eylem yapmayı planlamışlar
Gene ölürler
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Aurelio: Sevilla güzel oldu, turu geçeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA