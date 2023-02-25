Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Becali’den Morutan açıklaması

Fanatik. ro'ya konuşan Becali, "İtalya Serie B Ligi zor ve karmaşık bir lig ancak Morutan büyük bir sürpriz yaptı. Çok iyi adapte oldu ve iyi bir performans gösterdi. İtalya Serie B ligini biliyorsunuz hem zor hem de karmşık. Taraftarlar ve teknik direktör de Morutan'ın performansından oldukça memnun. Bize şu anda gelen bir teklif yok" dedi.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Bilindiği üzere, Rumen yıldızının sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'ya satın alma maddesi bulunuyor. Pisa kulübünün Serie A'ya yükselmesi durumunda bu opsiyon zorunlu olacak. Morutan sezon başında 150 bin Euro kiralama bedeli karşılığında İtalyan kulübüne transfer olmuştu. Bu sezon Pisa ile 24 maça çıkan Rumen yıldız 5 gol ve 7 asist kaydetti. 2021 yazında FCSB'den Galatasaray'a 4.2 milyon Euro karşılığında transfer olan Morutan'ın sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.