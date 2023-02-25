Son dakika Galatasaray haberleri: Victor Becali’den Morutan açıklaması

Fanatik. ro'ya konuşan Becali, "İtalya Serie B Ligi zor ve karmaşık bir lig ancak Morutan büyük bir sürpriz yaptı. Çok iyi adapte oldu ve iyi bir performans gösterdi. İtalya Serie B ligini biliyorsunuz hem zor hem de karmşık. Taraftarlar ve teknik direktör de Morutan'ın performansından oldukça memnun. Bize şu anda gelen bir teklif yok" dedi.