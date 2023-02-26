Beşiktaş’ın konuğu Antalyaspor | Dolmabahçe’de bol eksikli maç

ALİ GÜLTİKEN: EKSİK DE OLSA KADRO YETERLİ

Beşiktaş'ın şu andaki kadrosu eksik de olsa Antalyaspor karşısında yeterli bir kadro. Bu maçı farklı hale getiren en önemli nokta Ghezzal'ın yeniden oynayabilecek olması. Bu hem takım içerisinde hem de tribünde ciddi heyecan yaratacaktır. Bunun yanında forvet hattını da daha etkili hale getirecektir. Elbette deprem sonrası oyuncuların tekrardan sahaya konsantre olabilmeleri kolay değil. Acıyı herkes hissetti, yaşamaya da devam ediyor. Futbolun da kendi içerisinde acıları kenara bırakıp yeniden sahaya odaklanması kolay olmayacaktır. Bu tüm takımlar için geçerli. Bu hafta oynanacak maçların bu durumun gölgesinde yapılacağının da göz önünde bulundurulması gerekir.

04:17'DE TARAFTARDAN OYUNCAK YAĞMURU

Bu arada Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma- da depremzede çocuklar için organizasyon gerçekleştirilecek. Taraftarlar, 6 Şubat'ta saat 04:17'de gerçekleşen deprem nedeniyle skorboard 04:17'yi gösterdiği sırada sahaya peluş oyuncaklar atacak. Oyuncaklar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

ŞENOL GÜNEŞ'İN EKİBİNE İKİ TANIDIK İSİM

Öte yandan Beşiktaş'ta daha önce Önder Karaveli ve Valerien İsmael'le birlikte çalışan İspanyol kondisyoner Miguel Peiro yeniden teknik ekibe katıldı. Ayrıca Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'taki bir önceki döneminde Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Mehmet Kulaksızoğlu da siyah-beyazlı takıma dönüş yaptı.