Beşiktaş’ın konuğu Antalyaspor | Dolmabahçe’de bol eksikli maç

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı ve deprem felaketi nedeniyle iki kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Kurallar gereği karşılaşmada yeni transferler forma giyemeyecek. Siyah-Beyazlılar'da ara dönemde kadroya katılan 5 ismin yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku yok. Antalyaspor'da ise 9 isim görev yapamayacak.
GHEZZAL İLK 11'DE
Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son dönemde süre almaya başlayan Rachid Ghezzal'ın Antalyaspor maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ligdeki son Sivas mücadelesinde 90. dakikada oyuna giren Ghezzal, Ümraniye ve Eyüp'le yapılan hazırlık maçlarında görev almıştı. Maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 15 puan gerisinde olan Beşiktaş, Antalyaspor karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Olası puan kaybı, siyah-beyazlılara şampiyonluk yarışında ağır darbe olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, kritik karşılaşma öncesi talebelerini uyarıp, hatasız bir 90 dakika çıkarmalarını istedi.
BEŞİKTAŞ VE ANTALYASPOR'UN EKSİKLERİ
Beşiktaş: Vincent Aboubakar, Alexandru Maxim, Omar Colley, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Arthur Masuaku (Cezalı).
Antalyaspor: Mampassi, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Balint Szabao, Erdal Rakip, Helton Leite, Yannick Nkurunziza, Larsson (Cezalı).
ALİ GÜLTİKEN: EKSİK DE OLSA KADRO YETERLİ
Beşiktaş'ın şu andaki kadrosu eksik de olsa Antalyaspor karşısında yeterli bir kadro. Bu maçı farklı hale getiren en önemli nokta Ghezzal'ın yeniden oynayabilecek olması. Bu hem takım içerisinde hem de tribünde ciddi heyecan yaratacaktır. Bunun yanında forvet hattını da daha etkili hale getirecektir. Elbette deprem sonrası oyuncuların tekrardan sahaya konsantre olabilmeleri kolay değil. Acıyı herkes hissetti, yaşamaya da devam ediyor. Futbolun da kendi içerisinde acıları kenara bırakıp yeniden sahaya odaklanması kolay olmayacaktır. Bu tüm takımlar için geçerli. Bu hafta oynanacak maçların bu durumun gölgesinde yapılacağının da göz önünde bulundurulması gerekir.
04:17'DE TARAFTARDAN OYUNCAK YAĞMURU
Bu arada Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma- da depremzede çocuklar için organizasyon gerçekleştirilecek. Taraftarlar, 6 Şubat'ta saat 04:17'de gerçekleşen deprem nedeniyle skorboard 04:17'yi gösterdiği sırada sahaya peluş oyuncaklar atacak. Oyuncaklar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.
ŞENOL GÜNEŞ'İN EKİBİNE İKİ TANIDIK İSİM
Öte yandan Beşiktaş'ta daha önce Önder Karaveli ve Valerien İsmael'le birlikte çalışan İspanyol kondisyoner Miguel Peiro yeniden teknik ekibe katıldı. Ayrıca Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'taki bir önceki döneminde Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Mehmet Kulaksızoğlu da siyah-beyazlı takıma dönüş yaptı.