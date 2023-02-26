Trabzonspor’da mevkiler yine karıştı!

Trabzonspor'un Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattığı maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi şaşkınlık yaşattı. Bir süre önce "Her oyuncuyu kendi mevkiinde oynatacağız" diyen 59 yaşındaki çalıştırıcı, Basel karşısında kendisiyle çelişti.
Deneyimli teknik adam, sağ bek Bruno Peres'i kulübede oturturken, mevkidaşı Larsen'i sol bekte kullandı. Sağ bekte ise stoper Bartra görev yaptı. Visca'nın sakatlığı sonrası sağ kanatta bu sezon bir türlü aradığı ismi bulamayan ve Abdülkadir Ömür'e görev veren tecrübeli hoca, "Bu durum Ömür'ün performansının geriye gitmesine neden oldu" itirafında bulunmuştu. Ancak Avcı, Basel maçında yine sağ kanatta Abdülkadir ile maça başladı.
VİSCA ERKEN DÖNÜYOR
Bu arada 3 ay sahalardan uzak kalması beklenen Edin Visca tedaviye olumlu yanıt verdi ve dönüş süresi kısaldı. Boşnak oyuncunun gelecek hafta Ümraniye maçında kadroya girecek duruma geleceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun, Ümraniye karşılaşmasında kulübede oturması, Markovic de cezalı olduğu için sağ kanatta Abdülkadir Ömür'ün oynaması planlanıyor.
GÖZLER MARKOVIC'TE
Bordo-Mavililer'in G.Antep'ten kadrosuna kattığı Lazar Markovic takıma da ilaç olacak. Sırp oyuncunun, Visca sonrasında büyük sorun yaşanan sağ kanatta forma giymesi beklenirken yerli statüsünde sayılması da Abdullah Avcı'nın elini güçlendirecek.
ABDÜLKADİR'DEN SAĞDA SIFIR KATKI
Diğer yandan bu sezon 31 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 3 farklı mevkide forma giydi. 10 numara ve merkez orta saha bölgesinde oynadığında 1 gol-2 asist üreten milli oyuncu, sağ kanattaki 16 maçında skora katkı sağlayamadı.