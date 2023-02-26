Trabzonspor’da mevkiler yine karıştı!

Trabzonspor'un Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattığı maçta teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro tercihi şaşkınlık yaşattı. Bir süre önce "Her oyuncuyu kendi mevkiinde oynatacağız" diyen 59 yaşındaki çalıştırıcı, Basel karşısında kendisiyle çelişti.

Deneyimli teknik adam, sağ bek Bruno Peres'i kulübede oturturken, mevkidaşı Larsen'i sol bekte kullandı. Sağ bekte ise stoper Bartra görev yaptı. Visca'nın sakatlığı sonrası sağ kanatta bu sezon bir türlü aradığı ismi bulamayan ve Abdülkadir Ömür'e görev veren tecrübeli hoca, "Bu durum Ömür'ün performansının geriye gitmesine neden oldu" itirafında bulunmuştu. Ancak Avcı, Basel maçında yine sağ kanatta Abdülkadir ile maça başladı.