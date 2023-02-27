Son dakika haberleri: FIFA The Best ödülleri sahiplerini buluyor! En iyi futbolcu adayları...

Dünya futbolunun patronu FIFA'nın her yıl düzenlediği ödül töreni The Best, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek.
2017 yılında verilmeye başlanan FIFA The Best ödülleri, 1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğinde.
ÖDÜL YAĞACAK
2022 yılının en iyileri belli olacağı gecede birçok ödül verilecek. Ödüller şunlar;
-En İyi FIFA Erkek Futbolcu
-En İyi FIFA Kadın Futbolcu
-En İyi FIFA Erkek Antrenörü
-En İyi FIFA Kadın Antrenörü
-En İyi FIFA Erkek Kalecisi
-En İyi FIFA Kadın Kalecisi
-FIFA Puskas Ödülü
-FIFA Fair Play Ödülü
-FIFA Taraftar Ödülü
-FIFA FIFPro Erkekler Dünya 11
-FIFA FIFPro Kadınlar Dünya 11
YILIN EN İYİSİ ADAYLARI: MESSİ, MBAPPE VE BENZEMA
Yılın en iyi oyuncusunun belli olduğu ödülde Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema isimleri odak noktası. 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolde yer alan Lionel Messi en iddialı isimken Paris'ten takım arkadaşı ve Dünya kupası ikincisi Kylian Mbappe en yakın takipçilerden. Dünya Kupası'nda da gol kralı olan yıldız futbolcu en iddialı ikinci aday. Diğer isim de Karim Benzema. Ballon d'Or'un son sahibi olan Fransız forvet Real Madrid'de gösterdiği performansla ödülü kazanmıştı. Sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda yer alamayan oyuncu Messi ve Mbappe kadar iddialı olmasa da dikkat çeken isimlerden.
FİNALE KALAN PUSKAS ADAYLARI
Adını Ferenc Puskas efsanesinden alan ödül, yıl içinde atılan en güzel golün sahibine veriliyor. Üç ismin finale kaldığı ödülde adaylar şunlar;
Richarlison / Brezilya - Sırbistan (24 Kasım 2022)
2022 Dünya Kupası'nda Sırbistan'a attığı müthiş golle aday olan Richarlison finale kalan isimlerden.
Marcin Oleksy / Warta Poznan - Stal Rzeszow (6 Kasım 2022)
Warta Poznan forması giyen engelli futbolcu Marcin Oleksy, koltuk değnekleriyle attığı golle finale kalmaya hak kazandı ve başarılması zor bir olaya imza attı.
Dimitri Payet | Marsilya vs PAOK (7 Nisan 2022)
UEFA Konferans Ligi'nde ceza sahası dışından Paok'a attığı müthiş golle aday olan Payet, finale kalan son isim.
YILIN TEKNİK ADAMLARI
Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni isimlerinin finale kaldığı ödülde kazanan kim olacağı merak konusu. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in teknik direktörü olan Scaloni öne çıkan isimken Guardiola ve Ancelotti de önemli adaylar.
YILIN KALECİLERİ
Yassine Bounou, Thibaut Courtois ve Emiliano Martinez isimleri yılın kalecisi ödülünde finale kaldılar. Martinez Arjantin'e Dünya Kupası'nı getiren en önemli isimler arasında olurken Bounou da Fas'ın tarihi yarı final başarısında adından söz ettirdi. Thibaut Courtois Belçika ile Dünya Kupası'nda istediğini bulamasa da Real Madrid'de gösterdiği performans adını finale yazdırmaya yetti.
KADIN ADAYLAR
Kadın futbolunun da ödüller alacağı önemli gecede isimler.
EN İYİ KADIN FUTBOLCULAR
-Beth Mead
-Alex Morgan
-Alexia Putellas
EN İYİ KADIN TEKNİK DİREKTÖRLER
-Sonia Bompastor
-Pia Sundhage
-Sarina Wiegman
EN İYİ KADIN KALECİLER
-Ann-Katrin Berger
-Mary Earps
-Christiane Endler
YILIN TARAFTARI
Yılın taraftarına da ödül verilen gecede üç aday bulunuyor.
ilk aday olan Abdullah Alsulmi, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı izlemek için 1600km yol yürüyerek Katar'a ulaştı. Yaklaşık 55 gününü çölde geçiren Arap taraftar futbol sevgisini tüm dünyaya gösterdi.
Arjantin'den dünyanın diğer ucu olan Katar'a gelen Arjantinli taraftarlar Messi'nin kupayı kazanmasına destek oldular. Özellikle her maçta sayı olarak diğer taraftarlara üstünlük kuran Güney Amerikalılar finalde yer buldular.
Son aday ise Japon taraftarlar oldu. Japonya Milli takımı gibi turnuaya iz bırakan Asyalı futbolseverler daha önceki turnuvalarda olduğu gibi stadyumları temizleyerek insanların sempatisini kazandılar ve finale kaldılar.