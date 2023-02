Son dakika haberleri: FIFA The Best ödülleri sahiplerini buluyor! En iyi futbolcu adayları...

Dünya futbolunun patronu FIFA'nın her yıl düzenlediği ödül töreni The Best, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek.

2017 yılında verilmeye başlanan FIFA The Best ödülleri, 1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğinde.

ÖDÜL YAĞACAK

2022 yılının en iyileri belli olacağı gecede birçok ödül verilecek. Ödüller şunlar;

-En İyi FIFA Erkek Futbolcu

-En İyi FIFA Kadın Futbolcu

-En İyi FIFA Erkek Antrenörü

-En İyi FIFA Kadın Antrenörü

-En İyi FIFA Erkek Kalecisi

-En İyi FIFA Kadın Kalecisi

-FIFA Puskas Ödülü

-FIFA Fair Play Ödülü

-FIFA Taraftar Ödülü

-FIFA FIFPro Erkekler Dünya 11

-FIFA FIFPro Kadınlar Dünya 11

YILIN EN İYİSİ ADAYLARI: MESSİ, MBAPPE VE BENZEMA

Yılın en iyi oyuncusunun belli olduğu ödülde Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema isimleri odak noktası. 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Arjantin'in kupayı kazanmasında başrolde yer alan Lionel Messi en iddialı isimken Paris'ten takım arkadaşı ve Dünya kupası ikincisi Kylian Mbappe en yakın takipçilerden. Dünya Kupası'nda da gol kralı olan yıldız futbolcu en iddialı ikinci aday. Diğer isim de Karim Benzema. Ballon d'Or'un son sahibi olan Fransız forvet Real Madrid'de gösterdiği performansla ödülü kazanmıştı. Sakatlığından dolayı Dünya Kupası'nda yer alamayan oyuncu Messi ve Mbappe kadar iddialı olmasa da dikkat çeken isimlerden.