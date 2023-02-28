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Giriş Tarihi: 28.2.2023 14:55

Getafe’nin gol yükünü Enes Ünal çekiyor! Takımın en skoreri...

İHA
Getafe’nin gol yükünü Enes Ünal çekiyor! Takımın en skoreri...

La Liga’da Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, bu sezon kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de top koşturan golcü oyuncu Enes Ünal, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon İspanyol ekibiyle ligde ve kupada 25 maça çıkan milli futbolcu, bu müsabakalarda kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımın en skorer oyuncusu oldu.

Getafe'nin en çok gol atan ve asist yapan ismi

La Liga'da son olarak Villareal filelerini sarsan Enes, ligde 8 gole ulaşırken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Ligde 3 de asisti bulunan 25 yaşındaki oyuncu, takımının hem en çok gol atan oyuncusu hem de en fazla asist yapan ismi olmayı başardı.

Öte yandan milli futbolcu, Kral Kupası'nda da 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Getafe’nin gol yükünü Enes Ünal çekiyor! Takımın en skoreri...
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