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Giriş Tarihi: 1.3.2023 09:40 Son Güncelleme: 1.3.2023 09:44

Beşiktaş'ın Arthur Masuaku planı belli oldu! 2.2 milyon Euro'luk tasarruf...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ın Arthur Masuaku planı belli oldu! 2.2 milyon Euro’luk tasarruf...

Beşiktaş, oyuncu için West Ham’la yapılan anlaşmadaki 2.2 milyon Euro’luk satın alma maddesinin yürürlüğe girmesini istemiyor. Bu nedenle futbolcu, 5 karşılaşmada ilk 11’de yer alacak, 7’sine ise kulübede başlayacak.

Beşiktaş'ın West Ham United'dan 2.2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Demokratik Kongolu futbolcunun 3 yıllık sözleşmesinin devreye girmesi için 25 maça 11'de çıkması ve en az 45 dakika forma giymesi gerekiyor.

Siyah-beyazlılar, bu maddeyi ortadan kaldırmak için İngilizlerle uzun süre görüşse de istediği sonuca ulaşamadı. 29 yaşındaki sol bekin, kalan haftalarda opsiyonu devreye girmemesi için çözüm takım içerisinden üretilecek.

ÇARE; ONUR BULUT, TAYFUR BİNGÖL VE UMUT MERAŞ
Şu ana dek 19 kez ilk 11'de görev alan Masuaku'nun, 5 maç daha 11'de başlayacağı belirtildi. Gaziantep FK ve Hatayspor karşılaşmalarını BAY geçecek olan siyah-beyazlılarda kalan 7 maçta ise Masuaku kulübede oturacak ve teknik direktör Şenol Güneş'in tercihine göre ikinci yarılarda oyuna dahil olacak. Bu süreci eldeki imkânlar doğrultusunda yönetecek olan Şenol Güneş; Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Umut Meraş üçlüsünden en iyi verimi alacağı ismi sol bekte görevlendirerek sezonu bitirmeyi planlıyor.

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Beşiktaş'ın Arthur Masuaku planı belli oldu! 2.2 milyon Euro'luk tasarruf...
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