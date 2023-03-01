Juventus’tan puan silme cezasına itiraz!

Ülkede spordan sorumlu en üst düzey kurum olan İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinden (CONI) yapılan yazılı açıklamada, Juventus'un, mali usulsüzlüklere karıştığı için FIGC Spor Hakimliğince 20 Ocak'ta verilen ve bu sezondan geçerli olmak üzere uygulanan 15 puan silme cezasına, CONI'nin ilgili kurumları nezdinde itiraz ettiği bildirildi.

Basında yer alan haberlerde, siyah-beyazlı kulübün itiraz gerekçesinde, Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mahkemeye gönderdiği mali usulsüzlük soruşturma dosyasında belirtilen "gerçeği tersine çevirecek yeni detaylar"ın vuku bulmadığı, dolayısıyla puan silme cezasının iptalinin istendiği belirtildi.

Ayrıca Juventus'un "yargılama ilkelerine aykırılık nedeniyle de cezanın iptali"ni talep ettiği kaydedildi.

Haksız sermaye kazancına yönelik soruşturma çerçevesinde hak mahrumiyeti alan Eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Eski Sportif Direktör Fabio Paratici ile diğer yöneticilerin de haklarındaki cezalara itiraz ettikleri ifade edildi.

JUVENTUS'UN BAŞINI AĞRITAN "PRİSMA" SORUŞTURMASI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Başsavcılığın, soruşturmasını ekim 2022'de tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Andrea Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

Juventus Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım 2022'de istifa etmişti.

Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle Juventus hakkında soruşturma kararı almıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlatmıştı.

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken, Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti. Halihazırda Tottenham Hotspur'da görev yapan Eski Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Bu arada FIGC Spor Hakimliği, 30 Ocak'ta açıkladığı gerekçeli kararında, siyah-beyazlı kulübün sportif açıdan disiplin suçu işlediğini, sporun düzenleyici kurallarını uzun şekilde ve tekrar eden biçimlerde ihlal ettiğini belirtmişti.