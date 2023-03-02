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Giriş Tarihi: 2.3.2023 16:07 Son Güncelleme: 2.3.2023 16:09

Marius Sumudica'dan flaş karar! Teknik direktörlüğü bırakma kararı aldı...

Marius Sumudica’dan flaş karar! Teknik direktörlüğü bırakma kararı aldı...

Bir dönem Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor kulüplerini çalıştıran Rumen teknik direktör Marius Sumudica, futboldan emekli olacağını söyledi.

Ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da çalışan Marius Sumudica'dan sürpriz bir karar geldi.

Rumen teknik adam, futboldan emekli olacağını duyurdu.

Sumudica, "4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmeden vakti gelti. Ailemden özür diliyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Al Raed'de görev yapan Sumudica, Suudi Arabistan temsilcisine, Temmuz 2022'de 2 yıllık imza atmıştı.

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Marius Sumudica'dan flaş karar! Teknik direktörlüğü bırakma kararı aldı...
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