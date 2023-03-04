Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Romain Saiss ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 4.3.2023 13:11

Beşiktaş'ta Romain Saiss ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu...

Beşiktaş’ta Romain Saiss ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Romain Saiss ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlı ekip, Faslı oyuncuyu takımdan gönderme kararı alırken, oyuncunun İngiliz ekiplerinin takibinde olduğu açıklandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gönderilmesi düşünülen isimlerden biri de Romain Saiss oldu. Teknik direktör Güneş'in gözüne girmeyi başaramayan Faslı stoperin, İngiliz ekiplerinin yakın takibinde olduğu ortaya çıktı.

Ancak gelen bu teklifleri yetersiz bulan Beşiktaş yönetimi, Uzakdoğu'dan gelecek olan yüksek teklifler karşısında Saiss'i göndermeyi hedefliyor.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 karşılaşmada görev aldı.

Faslı yıldızın siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. (fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Akşener bombası ve Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Romain Saiss ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA