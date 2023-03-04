Beşiktaş’ta Romain Saiss ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gönderilmesi düşünülen isimlerden biri de Romain Saiss oldu. Teknik direktör Güneş'in gözüne girmeyi başaramayan Faslı stoperin, İngiliz ekiplerinin yakın takibinde olduğu ortaya çıktı.

Ancak gelen bu teklifleri yetersiz bulan Beşiktaş yönetimi, Uzakdoğu'dan gelecek olan yüksek teklifler karşısında Saiss'i göndermeyi hedefliyor.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 karşılaşmada görev aldı.

Faslı yıldızın siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. (fotomaç)