Robin Van Persie'den Arsenal itirafı! "Belki de 1 yıl daha forma giymeliydim"

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Robin van Persie, birlikte futbol oynadığı en iyi oyuncuları sıraladı. İngiltere'de Manchester United ve Arsenal gibi iki dev kulüpte uzun yıllar forma şansı bulan Hollandalı, yıllar sonra pişmanlığını dile getirdi.

Robin van Persie futbolu bırakmasının ardından Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısında çalışmaya başladı. 39 yaşındaki Hollandalı, UEFA A Lisansı'nı da elinde bulunduruyor. Robin van Persie'nin PSV Eindhoven ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

"KALMALIYDIM

Robin van Persie, Arsenal'dan Manchester United'a transferi konusunda yıllar sonra bir itirafta bulundu. 39 yaşındaki futbol adamı, Arsenal'da belki de 1 yıl daha forma giymesi gerektiğini açıkladı. Robin van Persie açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmemde 1 yıl kalması sebebiyle belki de o zaman Arsenal'de kalmalıydım. Ancak Louis van Gaal arayınca işler değişti. Daha sonra bir karar vermem gerekiyordu ve ben de ayrılmayı seçtim. Manchester United'da 3 yıl geçirdim ve bu futbol kariyerimin en önemli dönemlerinden biriydi. Toplamda 11 yıl İngiltere'de futbol oynadım. Bu, çocukken hayalini bile kuramayacağım bir şeydi." (Milliyet)