Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Robin Van Persie'den Arsenal itirafı! "Belki de 1 yıl daha forma giymeliydim"
Giriş Tarihi: 4.3.2023 11:40

Robin Van Persie'den Arsenal itirafı! "Belki de 1 yıl daha forma giymeliydim"

Robin Van Persie’den Arsenal itirafı! Belki de 1 yıl daha forma giymeliydim

Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie, birlikte futbol oynadığı en iyi 6 oyuncuyu açıkladı. Robin van Persie, futbolculuk kariyerindeki verdiği bir karardan dolayı pişman olduğunu dile getirdi. Hollandalı golcü, ""Sözleşmemde 1 yıl kalması sebebiyle belki de o zaman Arsenal'de kalmalıydım. Ancak Louis van Gaal arayınca işler değişti. Daha sonra bir karar vermem gerekiyordu ve ben de ayrılmayı seçtim." dedi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Robin van Persie, birlikte futbol oynadığı en iyi oyuncuları sıraladı. İngiltere'de Manchester United ve Arsenal gibi iki dev kulüpte uzun yıllar forma şansı bulan Hollandalı, yıllar sonra pişmanlığını dile getirdi.

Robin van Persie futbolu bırakmasının ardından Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısında çalışmaya başladı. 39 yaşındaki Hollandalı, UEFA A Lisansı'nı da elinde bulunduruyor. Robin van Persie'nin PSV Eindhoven ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

"KALMALIYDIM
Robin van Persie, Arsenal'dan Manchester United'a transferi konusunda yıllar sonra bir itirafta bulundu. 39 yaşındaki futbol adamı, Arsenal'da belki de 1 yıl daha forma giymesi gerektiğini açıkladı. Robin van Persie açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmemde 1 yıl kalması sebebiyle belki de o zaman Arsenal'de kalmalıydım. Ancak Louis van Gaal arayınca işler değişti. Daha sonra bir karar vermem gerekiyordu ve ben de ayrılmayı seçtim. Manchester United'da 3 yıl geçirdim ve bu futbol kariyerimin en önemli dönemlerinden biriydi. Toplamda 11 yıl İngiltere'de futbol oynadım. Bu, çocukken hayalini bile kuramayacağım bir şeydi." (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Akşener bombası ve Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Robin Van Persie'den Arsenal itirafı! "Belki de 1 yıl daha forma giymeliydim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA