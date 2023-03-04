Son dakika haberleri: Trabzonspor’a evinde Ümraniyespor şoku! Fırtına 2 golle mağlup oldu…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.
Karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Trabzonspor, şok bir sonuçla karşı karşıya geldi. Bu sezon ligin son sırasından kurtulamayan Ümraniyespor, bordo-mavilileri 2-1 mağlup etmeyi başardı.
65. dakikada ise sahneye bu kez Umut Nayir çıktı. Tecrübeli oyuncu, attığı golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Bu golün üzerine Ümraniyespor kalesinde baskını arttıran Trabzonspor, aradığı golü 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan buldu ancak bu gol yeterli olmadı.
Sahadan 2-1 mağlup ayrılan bordo-mavililer, Süper Lig'de 38 puanda kaldı. Ümraniyespor ise 18 puana yükseldi. 90+8. dakikada ise Trabzonspor'da Naci Ünüvar kırmızı kart gördü.
FIRTINA'NIN SERİSİ SONA ERDİ
HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, 726 gün sonra sahasında kaybetti.
En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi karşısında bu unvanını sürdüremedi.