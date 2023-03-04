Yanal geldi dertler bitti

üper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Son 3 maçını kaybeden turuncu- yeşilliler,ile çıktığı ilk karşılaşmayı kazandı. Müsabakanın ilk yarısında Ahmed Hassan'la bir topu direkten dönen Alanya, 54. dakikada golü buldu.69'da Alanyaspor'dan Leroy Fer, rakip oyuncu Berkay Özcan'a arkadan yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Ardından Emre Belözoğlu'nun takımı büyük baskı kursa da sonuç değişmedi.