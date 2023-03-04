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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Yanal geldi dertler bitti

Yanal geldi dertler bitti

Turuncu-yeşilliler, Efkan’ın golüyle öne geçti. Leroy Fer kırmızı kart görünce Başakşehir baskı kursa da iyi direnen Alanya, 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Son 3 maçını kaybeden turuncu- yeşilliler, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile çıktığı ilk karşılaşmayı kazandı. Müsabakanın ilk yarısında Ahmed Hassan'la bir topu direkten dönen Alanya, 54. dakikada golü buldu. Efecan'ın ortasında kaleciden seken meşin yuvarlağı boş filelere gönderen Efkan Bekiroğlu, takımını 1-0 öne geçirdi. 69'da Alanyaspor'dan Leroy Fer, rakip oyuncu Berkay Özcan'a arkadan yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Ardından Emre Belözoğlu'nun takımı büyük baskı kursa da sonuç değişmedi.

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Yanal geldi dertler bitti
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