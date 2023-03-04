Yanal geldi dertler bitti

Turuncu-yeşilliler, Efkan’ın golüyle öne geçti. Leroy Fer kırmızı kart görünce Başakşehir baskı kursa da iyi direnen Alanya, 3 puanı kaptı
Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Son 3 maçını kaybeden turuncu- yeşilliler, yeni teknikdirektörü ErsunYanal ile çıktığı ilk karşılaşmayı kazandı. Müsabakanın ilk yarısında Ahmed Hassan'la bir topu direkten dönen Alanya, 54. dakikada golü buldu. Efecan'ınortasında kalecidenseken meşin yuvarlağıboş filelere gönderenEfkan Bekiroğlu, takımını1-0 öne geçirdi. 69'da Alanyaspor'dan Leroy Fer, rakip oyuncu Berkay Özcan'a arkadan yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Ardından Emre Belözoğlu'nun takımı büyük baskı kursa da sonuç değişmedi.