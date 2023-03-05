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Giriş Tarihi: 5.3.2023 20:21

La Liga'da lider Barcelona evinde Valencia'yı 1-0 yendi

AA
La Liga’da lider Barcelona evinde Valencia’yı 1-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 1-0 mağlup etti.

Barcelona'nın golü 15. dakikada Raphinha'dan gelirken, ev sahibi takımda Ronald Araujo 59. dakikada kırmızı kart gördü.

Sahasında aldığı galibiyetle puanını 62'ye çıkaran Barcelona, bir maç eksiği olan en yakın rakibi Real Madrid'in 10 puan önünde liderliğini perçinleştirdi.

Diğer yandan ligde kalma mücadelesi veren Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar ilk 11'de sahaya çıktı.

Kulüp içi sorunlar yaşayan ve ekonomik problemlerden transfer yapamayan Valencia, bu sezon 13. yenilgisini alarak, 23 puanla düşme hattında 19. sırada yer alıyor.

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La Liga'da lider Barcelona evinde Valencia'yı 1-0 yendi
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