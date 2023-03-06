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Giriş Tarihi: 6.3.2023 13:11

Hakan Çalhanoğlu'na Premier Lig'den talip!

Hakan Çalhanoğlu’na Premier Lig’den talip!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da gündeminde olan ve İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na bir İngiliz ekibi daha talip oldu. İşte detaylar...

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Inter Live sitesinde yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu'na Leeds United ve Southampton talip olduğu ifade edildi.

İNGİLİZLER HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PEŞİNDE
Inter Live sitesinde yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu'nu, Leeds United ve Southampton'dan sonra bir Premier Lig ekibi daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

MİLLİ YILDIZ İÇİN NEWCASTLE UNİTED DEVREDE
Haberde, bu İngiliz kulübünün ligde 41 puanla altıncı sırada yer alan Newcastle United'ın olduğu belirtildi.

INTER, HAKAN İLE SÖZLEŞME UZATMAK İÇİN GÖRÜŞÜYOR
Inter, 30 Haziran 2024 yılında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

SÖZLEŞME 2027 YILINA KADAR
İtalyan kulübünün milli futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.Eğer yeni sözleşme imzalanamaması durumunda Inter'in de milli futbolcu için bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

25-30 MİLYON EURO
İtalyan devi 29 yaşındaki yıldız oyuncu için 25 ila 30 milyon Euro arasında bir bedel istediği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Inter ile 33 maçta sahaya çıkan orta saha oyuncusu 3 gol ve 6 asist kaydetti. (ajansspor)

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