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Giriş Tarihi: 7.3.2023 12:10 Son Güncelleme: 7.3.2023 13:07

Andreas Cornelius,Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman oldu!

Andreas Cornelius,Trabzonspor’dan ayrıldığına pişman oldu!

Bordo-mavililerin geçen yılki şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Andreas Cornelius, Kopenhag’a gitmeyi tercih etti ancak hiç mutlu olmadı. Bugün kadroya bile girmekte zorlanan usta santrforun yokluğu da Trabzonspor tarafından doldurulamadı.

Karadeniz ekibinin geçen sezonki şampiyonluğuna en büyük katkı sağlayan isimlerin Danimarkalı golcü Cornelius, eski takımı Kopenhag'a döndü ancak aradığı performansı bulamadı.

Milliyet'in haberine göre; ligde son üç maçta kadroya bile giremeyen Cornelius, sadece kupa maçında, üçüncü ligdeki rakibi Thisted FC karşısında iki gol atabildi.

Trabzonspor'un 6 milyon euroya Danimarka ekibine gönderdiği Cornelius, bordo-mavili formayla büyük işlere imza atmıştı. Ligde 37 karşılaşmada sahada olan başarılı futbolcu, 15 gol, 5 asist ile Karadeniz ekibinin şampiyon olmasında önemli katkıda bulunmuştu.

Bu sezon da 4 lig maçına çıkan skorer isim, 1 gol, 1 asist yaparak geleneğini devam ettirmişti.Bugün kadroda yer bulmakta bile zorlanan Andreas Cornelius'un yokluğunda golcü sıkıntısı çeken Trabzonspor'da en skorer isim 7 golle Trezeguet olurken, onu 6 golle Bakasetas takip etti.

Forvet transferinde Maxi Gomez ile Umut Bozok tercih edilirken Uruguaylı futbolcu 4, Umut ise 2 gol atabildi.

Kopenhag'ın Odense'yi 7-0 mağlup ettiği maçta stada gelen ancak kadroya giremeyen Cornelius, hayranlarına fotoğraf vermekle yetindi.

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Andreas Cornelius,Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman oldu!
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