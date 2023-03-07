Andreas Cornelius,Trabzonspor’dan ayrıldığına pişman oldu!

Karadeniz ekibinin geçen sezonki şampiyonluğuna en büyük katkı sağlayan isimlerin Danimarkalı golcü Cornelius, eski takımı Kopenhag'a döndü ancak aradığı performansı bulamadı.

Milliyet'in haberine göre; ligde son üç maçta kadroya bile giremeyen Cornelius, sadece kupa maçında, üçüncü ligdeki rakibi Thisted FC karşısında iki gol atabildi.

Trabzonspor'un 6 milyon euroya Danimarka ekibine gönderdiği Cornelius, bordo-mavili formayla büyük işlere imza atmıştı. Ligde 37 karşılaşmada sahada olan başarılı futbolcu, 15 gol, 5 asist ile Karadeniz ekibinin şampiyon olmasında önemli katkıda bulunmuştu.

Bu sezon da 4 lig maçına çıkan skorer isim, 1 gol, 1 asist yaparak geleneğini devam ettirmişti.Bugün kadroda yer bulmakta bile zorlanan Andreas Cornelius'un yokluğunda golcü sıkıntısı çeken Trabzonspor'da en skorer isim 7 golle Trezeguet olurken, onu 6 golle Bakasetas takip etti.

Forvet transferinde Maxi Gomez ile Umut Bozok tercih edilirken Uruguaylı futbolcu 4, Umut ise 2 gol atabildi.

Kopenhag'ın Odense'yi 7-0 mağlup ettiği maçta stada gelen ancak kadroya giremeyen Cornelius, hayranlarına fotoğraf vermekle yetindi.