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Giriş Tarihi: 7.3.2023 12:24

Şampiyonlar Ligi Finali'ne özel top,  'UCL PRO BALL İSTANBUL'

Şampiyonlar Ligi Finali’ne özel top,  ’UCL PRO BALL İSTANBUL’

İstanbul'un tarihinden ve kültüründen izler taşıyan UCL Pro Ball İstanbul, 10 Haziran'da oynanacak final maçında, yeşil sahayı futbolun yıldızlarıyla paylaşacak.

İstanbul'un tarihinden ve kültüründen izler taşıyan UCL Pro Ball İstanbul, 10 Haziran'da oynanacak final maçında, yeşil sahayı futbolun yıldızlarıyla paylaşacak.

adidas, İstanbul'da uzun zamandır beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için özel olarak tasarladığı resmi maç topu UCL Pro Ball İstanbul'u tanıttı. UCL Pro Ball, ev sahibi İstanbul şehrinin kültüründen ve futbol tarihinden ikonik izler taşırken, 2004/05 sezonunda yine İstanbul'da gerçekleşen, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ruhunu da yansıtıyor.

2004/05 UEFA Şampiyonlar Ligi Final topunun renklerinden ilhamla hayat bulan resmi maç topu, İstanbul'un eşsiz konumunu kutlayan göz alıcı bir tasarıma sahip. Koyu mavi arka plan, altın ve gümüş detaylar, rekabetin gördüğü en heyecan verici karşılaşmaya saygı duruşunda bulunuyor. Altın motifler şehrin kadim tarihini ve kültürünü temsil ederken, gümüş detaylar takımların uğruna yarıştığı gıpta ile bakılan UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı işaret ediyor.

İkonik beyaz yıldızların her biri, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan köprüleri simgelerken, yıldızların dışındaki mavi ve turuncu çizgiler her iki kıtayı temsil ediyor. adidas UCL Pro Ball İstanbul bu eşsiz tasarımıyla, futbolun en iddialı kulüp şampiyonası ve İstanbul arasındaki bağı ölümsüzleştiriyor.

UCL Pro Ball İstanbul, benzersiz tasarımının yanı sıra, Avrupa'nın en iyi oyuncularına top üzerinde daha fazla hassasiyet imkânı sunan yenilikçi PRISMA yüzey dokusu da dahil olmak üzere bir dizi adidas performans teknolojisini barındırıyor. Tüm adidas UEFA Şampiyonlar Ligi resmi maç toplarında bulunan dış doku kaplaması, güvenli tutuş ve tam kontrol sunarken, termal olarak birleştirilmiş dikişsiz yapı ise en üst düzeyde performansa olanak sağlıyor. DHA

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Şampiyonlar Ligi Finali'ne özel top,  'UCL PRO BALL İSTANBUL'
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