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Giriş Tarihi: 7.3.2023 15:50

Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarına devam etti

AA
Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarına devam etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Fiorentina ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Sivasspor yarın sabah İtalya'ya gidecek ve burada gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Fiorentina ile Demir Grup Sivasspor, 9 Mart Perşembe TSİ 23.00'te Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarına devam etti
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