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Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:13

Tik Tok fenomeni Tatiana Kisiel'den şok itiraf! "Tuvalete giderken bir futbolcunun, bir kadına bağırdığını gördüm..."

Tik Tok fenomeni Tatiana Kisiel’den şok itiraf! Tuvalete giderken bir futbolcunun, bir kadına bağırdığını gördüm...

TikTok ünlüsü Tatiana Kisiel; Barcelona'da futbolcuların düzenlediği partide bir futbolcunun ona zorbalık uyguladığını, sonrasında kendini tuvalete kitlediğini söyledi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta çekitği makyaj videoları ile tanınan Tatiana Kisiel, İspanya'nın Barcelona kentinde futbolcuların düzenlediği bir partide uğradığı zorbalığı anlattı.

TİKTOK HESABINDAN ANLATTI
TikTok hesabından yaşadığı olayı anlatan sosyal medya ünlüsü "Partiye vardığımızda ilk olarak resepsiyonda cep telefonlarımızı almak istediler. Telefonumu vermedim çünkü kapalı bir yerde iletişimimin kopmasını istemedim. Onlara pek güvenmedim." dedi.

"ONLARSIZ DAHA İYİDİ"
Bekleme alanında 50'ye aşkın kadının futbolcuları beklediğini belirten Kisiel "Orada hepimiz futbolcuların gelmesini bekliyorduk. Açıkcası gelmemelerini dilerdim. Onlar yokken her şey daha eğlenceliydi." dedi.

"KENDİMİ TUVALETE KİLİTLEDİM"
Tuvalete giderken bir futbolcunun oradaki kadınlardan birine bağırdığını gören Kisiel "Tuvalete giderken bir futbolcunun, bir kadına bağırdığını gördüm ve bunu telefonumla videoya almaya başladım. Sonra beni fark etti ve yakaladı. Kendimi tuvalete kitledim, o ise ben videoyu silene kadar kapıya vurmaya devam etti." dedi.

"YÜZDE 90'I KİBİRLİ VE APTAL"
Videonun sonunda bir daha asla futbolcuların düzenlediği bir partiye katılmayacağını söyleyen sosyal medya ünlüsü "Futbolcuların %90'ı kibirli ve aptaldı." dedi.

KİM OLDUĞUNU AÇIKLAMADI
Tatiana Kisiel attığı videoda partinin düzenlendiği şehri belirtse de, etkinliğin hangi futbolcular tarafından düzenlendiğine dair bir bilgi paylaşmadı. (ajansspor)

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Tik Tok fenomeni Tatiana Kisiel'den şok itiraf! "Tuvalete giderken bir futbolcunun, bir kadına bağırdığını gördüm..."
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