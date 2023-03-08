Ana Maria Markovic'ten sakatlık açıklaması ve Ronaldo itirafı! "Cristiano Ronaldo sayesinde futbolcu oldum..."

'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak bilinen ve forma numarasının Cristiano Ronaldo hayranılığı nedeniyle 7 numara olduğunu dile getiren Ana Maria Markovic, yaşadığı sakatlık sonrası sahalara döneceği zamanı duyurdu. Detaylar...

MİLLİ FORMA GİYDİ

Zürich'te forma giyerek futbolculuk kariyerine başlayan Ana Maria Markovic, 2019 yılında ise Grasshopper'a transfer oldu. Gösterdiği performans ile milli takıma da yükselen 22 yaşındaki güzel futbolcu Hırvatistan Milli Takımı formasını şu ana kadar toplamda 4 kez giyme başarısı gösterdi.

RONALDO İTİRAFI GELDİ

Güzel futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı Cristiano Ronaldo açıklamasıyla gündeme geldi. Ana Maria Markovic, giydiği 7 numaralı formanın sebebinin Cristiano Ronaldo'nun olduğunu açıkladı. Güzel futbolcu, "Cristiano Ronaldo sayesinde futbolcu oldum. O her zaman ilham kaynağım oldu. Bu yüzden de 7 numarayı giyiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KÖTÜ SAKATLIK YAŞADI

Eski takımı Zürich'e karşı 3 gün önce oynanan karşılaşmada sakatlanan Markovic, 4 Mart'ta yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmıştı. Güzel oyuncunun dizinden sakatlandığı açıklanmıştı.

''İNANAMIYORUM''

Yaşadığı sakatlık sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Markovic şu ifadeleri kullandı; ''Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne yazıkki son maçta sakatlandım ve uzun bir süre futbola veda edeceğim. Bu beni çok yaralıyor ve hala inanamıyorum.'

''GÜÇLÜ DÖNECEĞİM''

Açıklamalarına devam eden güzel oyuncu, ''Beni tanıyan herkes ne kadar güçlü bir kişiliğim olduğunu ve çok daha güçlü şekilde döneceğimi bilir. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki aylarda buna daha çok ihtiyacım olacak.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca bir de hikaye paylaşan Ana, 'Bu bir son değil' yazarak futbola kaldığı yerden devam edeceği mesajını verdi. (ajansspor)