Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ana Maria Markovic'ten sakatlık açıklaması ve Ronaldo itirafı! "Cristiano Ronaldo sayesinde futbolcu oldum..."
Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:17

Ana Maria Markovic'ten sakatlık açıklaması ve Ronaldo itirafı! "Cristiano Ronaldo sayesinde futbolcu oldum..."

Ana Maria Markovic’ten sakatlık açıklaması ve Ronaldo itirafı! Cristiano Ronaldo sayesinde futbolcu oldum...

Hırvatistan Kadın Milli Futbol Takımı forması giyen güzel futbolcu Ana Maria Markovic, yaşadığı sakatlık sonrası takipçilerine üzen haberi paylaştı. Milli futbolcu, Ronaldo içinde önemli bir itirafta bulundu, Maria, "Cristiano Ronaldo sayesinde futbolcu oldum. O her zaman ilham kaynağım oldu. Bu yüzden de 7 numarayı giyiyorum" ifadelerini kullandı.

'Dünyanın en güzel futbolcusu' olarak bilinen ve forma numarasının Cristiano Ronaldo hayranılığı nedeniyle 7 numara olduğunu dile getiren Ana Maria Markovic, yaşadığı sakatlık sonrası sahalara döneceği zamanı duyurdu. Detaylar...

MİLLİ FORMA GİYDİ
Zürich'te forma giyerek futbolculuk kariyerine başlayan Ana Maria Markovic, 2019 yılında ise Grasshopper'a transfer oldu. Gösterdiği performans ile milli takıma da yükselen 22 yaşındaki güzel futbolcu Hırvatistan Milli Takımı formasını şu ana kadar toplamda 4 kez giyme başarısı gösterdi.

RONALDO İTİRAFI GELDİ
Güzel futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı Cristiano Ronaldo açıklamasıyla gündeme geldi. Ana Maria Markovic, giydiği 7 numaralı formanın sebebinin Cristiano Ronaldo'nun olduğunu açıkladı. Güzel futbolcu, "Cristiano Ronaldo sayesinde futbolcu oldum. O her zaman ilham kaynağım oldu. Bu yüzden de 7 numarayı giyiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KÖTÜ SAKATLIK YAŞADI
Eski takımı Zürich'e karşı 3 gün önce oynanan karşılaşmada sakatlanan Markovic, 4 Mart'ta yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmıştı. Güzel oyuncunun dizinden sakatlandığı açıklanmıştı.

''İNANAMIYORUM''
Yaşadığı sakatlık sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Markovic şu ifadeleri kullandı; ''Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne yazıkki son maçta sakatlandım ve uzun bir süre futbola veda edeceğim. Bu beni çok yaralıyor ve hala inanamıyorum.'

''GÜÇLÜ DÖNECEĞİM''
Açıklamalarına devam eden güzel oyuncu, ''Beni tanıyan herkes ne kadar güçlü bir kişiliğim olduğunu ve çok daha güçlü şekilde döneceğimi bilir. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki aylarda buna daha çok ihtiyacım olacak.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca bir de hikaye paylaşan Ana, 'Bu bir son değil' yazarak futbola kaldığı yerden devam edeceği mesajını verdi. (ajansspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! Marmara Tekirdağ açıklarında deprem
Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
SON DAKİKA: CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık
Meral Akşener AFAD'ı eleştireyim derken rezil oldu: Nereye bağlı bilmiyorum
SON DAKİKA | Meral Akşener 6'lı koalisyonda kriz çıkaran toplantıyı anlattı: Ben değil masa kalktı!
Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
İngiliz Reuters'dan yeni senaryo: 6'lı koalisyona seçim stratejisi biçtiler!
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
SON DAKİKA: Bakan Kurum: 5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ana Maria Markovic'ten sakatlık açıklaması ve Ronaldo itirafı! "Cristiano Ronaldo sayesinde futbolcu oldum..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA