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Giriş Tarihi: 8.3.2023 09:06 Son Güncelleme: 8.3.2023 09:28

Trabzonspor'da kriz çözüldü! 3 isme ödeme yapıldı...

SPOR SERVİSİ
Trabzonspor’da kriz çözüldü! 3 isme ödeme yapıldı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekipte, geçmişe dönük alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuran Peres, Larsen ve Gbamin'e iki aylık ödemelerinin bir kısmı yapılarak sorunun şimdilik çözüldüğü ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da kötü gidişat devam ediyor. Bordo-mavili ekibin 36 maçlık iç saha yenilgiside Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla kaybedince sona erdi.

Bordo-mavili ekipte, geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet Ağaoğlu ayrıldığını resmen açıklamıştı. Dün yapılan açıklamayla birlikte, Abdullah Avcı'da takımın önünü açmak için ayrılık kararı almıştı. Bu karar yönetim tarafından onaylandı ve Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kariyeri sona erdi.

Bu ayrılık sonrası yeni teknik direktör ve başkan'ın kim olacağı merak edilirken, Ertuğrul Doğan başkan adayı olduğu resmen açıklamıştı.

ÜÇ OYUNCUYA ÖDEME YAPILDI
Trabzonspor'da Peres, Larsen ve Gbamin, geçmişe dönük alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu. Bunun üzerine hemen harekete geçen Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın 3 oyuncunun iki aylık geçmiş ödemelerinin bir kısmını yaparak sorunu şimdilik çözdüğü ifade edildi.

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Trabzonspor'da kriz çözüldü! 3 isme ödeme yapıldı...
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