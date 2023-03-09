Jesus değil Ali Koç istiyor!

Jesus'un play-off isteği, şampiyonluğa olan inancının kaybolduğunun açıklamasıdır. İki takım ligden çekildi, kalan maçlarda oynayacakları rakiplerine 3 puan vermekle, sıfır puan vermek arasında hiçbir fark yok. 2011-12 sezonundaki play-off sistemi, sezon başlamadan evvel karara bağlanmıştı. İlk yarı maçlar oynanmış, ikinci yarı deprem sonrası Gaziantep ve Hatay çekilmiş, Galatasaray gibi Fenerbahçe de bu maçlardan toplam 6 puan alacak.Eğer Fenerbahçe yönetimi play-off'u düşünmüyorsa, Jesus'un bu sözleri teslimiyetçi bir tavırla, 'Galatasaray şampiyon olmuştur' hissine kapıldığının ifadesidir.'Galatasaray maç oynamadı, oyuncularritmini kaybeder' fikrine katılmıyorum.Hazırlık maçlarında çok hırslı,mücadele gücü yüksek ve kazanmaduygusu en üst düzeyde olan bir takımizledik.Özellikle Zaniolo-İcardiikilisinin gol yollarındaki birlikteliğininskora ve taraftarın coşkusuna etkiedeceğine inanıyorum.Dursun Özbek ve ekibi, Galatasaraytarihine 'en güçlü ve etkili' yönetimolarak geçecek. Rahmetli SelahattinBeyazıt döneminde Riva alınmıştı, AlpYalman da rezidansın olduğu alanı Galatasaray'akazandırmıştı. Dursun Özbek,Florya'da Emlak Konut'a ait 41 dönümlükbölümü 1 milyar 171 milyon 800 binTL'ye satın aldı.TOKİ ile yapılacakproje sonrasında Galatasaray hemekonomik olarak rahatlayacak hem debankalara olan bağımlılıktan kurtulacak.Galatasaray, önümüzdeki yaz yapımıhızla devam eden Kemerburgaz'a taşınacak.Bu arazinin de tapusunu BaşkanÖzbek aldı.Buradan gelmesi düşünülen6 milyar TL ile Galatasaray, büyükkulüpler arasında borcunu sıfırlayan ilkkulüp olacak.Trabzonspor'un bu sezon başı Başkan Ağaoğluve Avcı yönetiminde 19.3 milyon Euro'ya yapılan transferpolitikası, Galatasaray'ın Burak Elmas döneminde 26.5milyon Euro'ya kurulan yanlış transfer politikasına benziyor.Nasıl Galatasaray ligde dibe vurduysa,Ertuğrul Beybaşkan seçilirse tıpkı Özbek gibi çapsız oyunculardankurtulup kalitesi yüksek oyuncularla Trabzonspor'u yenideninşa etmeli. Gbamin, Lahtimi, Bartra, Bardhi, YusufYazıcı, Eren Elmalı, Larsen, Umut Bozok, hatta MaxiGomez bir takımı şampiyonluğa taşıyacak,Kuntz, Türk Milli Takımı'nın başına geçtiğinde Almanlar,U21'e zaman kaybetmeden Di Salvo'yu atadı. Tolunay Kafkasgidince bir aydır yerine adam atanamıyor. Arda Turan'a sosyalmedya tepkisi olunca TFF geri adım attı. Volkan Demirel veÖmer Erdoğan yarışmacı teknik direktör olarak Süper Lig'debaşarılı oldular. Bu iki ismi Ümit Milli Takım'a atamak yanlışo lur.Geçerlerse paslanırlar. Kuntz, A Milli Takım ile alt takımların aynısistemi oynamamasından şikâyet ediyor. Bence bu sorunu çözmekiçin Hamit Altıntop devreye girmeli. Gerekirse Ümitlerinbaşına Kuntz ile diyalog kurabilecek bir Alman getirilmeli.