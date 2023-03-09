Jesus değil Ali Koç istiyor!

MURAT ÖZBOSTAN: FenerbahçeTeknik Direktörü Jesus, ligde playoffsistemi olması gerektiğini ifadeetti. Sizce Fenerbahçe'nin hocasıneden bu konuyu gündeme getirdi?Eğer sarı-lacivertliler, 6 puanönde olsaydı Portekizlihoca play-off ister miydi?
LEVENT TÜZEMEN: Jesus'un play-off isteği, şampiyonluğa olan inancının kaybolduğunun açıklamasıdır. İki takım ligden çekildi, kalan maçlarda oynayacakları rakiplerine 3 puan vermekle, sıfır puan vermek arasında hiçbir fark yok. 2011-12 sezonundaki play-off sistemi, sezon başlamadan evvel karara bağlanmıştı. İlk yarı maçlar oynanmış, ikinci yarı deprem sonrası Gaziantep ve Hatay çekilmiş, Galatasaray gibi Fenerbahçe de bu maçlardan toplam 6 puan alacak. Jesus'un play-off istemesi,kendi düşüncesi olmayabilir mi?Acaba yönetim kendi fikrini Jesusüzerinden gündeme oturtmayamı çalışıyor? Eğer Fenerbahçe yönetimi play-off'u düşünmüyorsa, Jesus'un bu sözleri teslimiyetçi bir tavırla, 'Galatasaray şampiyon olmuştur' hissine kapıldığının ifadesidir.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ AVANTAJLI M.Ö: Ligde 1 ayı aşkın bir aradansonra Kasımpaşa ile karşılaşacakolan Galatasaray, kalan maçlardapuan farkını korur mu? L.T: 'Galatasaray maç oynamadı, oyuncularritmini kaybeder' fikrine katılmıyorum.Hazırlık maçlarında çok hırslı,mücadele gücü yüksek ve kazanmaduygusu en üst düzeyde olan bir takımizledik. Galatasaray evinde taraftarıylarakip üzerinde çok ciddi birbaskı kuruyor, Kasımpaşa maçındada bol pozisyon üretecek ve 3puanı rahat kazanacak bir takımizleyeceğiz. Özellikle Zaniolo-İcardiikilisinin gol yollarındaki birlikteliğininskora ve taraftarın coşkusuna etkiedeceğine inanıyorum. Puan farkıkonuşmak için çok erken ancakGalatasaray'ın ciddi bir fikstüravantajı olduğunu görüyorum.
ASLAN TEK BORÇSUZ TAKIM OLACAK M.Ö: Galatasaray, Florya'dadev bir operasyona imza attı.Florya'dan beklenti büyük mü?Başka projeler var mı? L.T: Dursun Özbek ve ekibi, Galatasaraytarihine 'en güçlü ve etkili' yönetimolarak geçecek. Rahmetli SelahattinBeyazıt döneminde Riva alınmıştı, AlpYalman da rezidansın olduğu alanı Galatasaray'akazandırmıştı. Dursun Özbek,Florya'da Emlak Konut'a ait 41 dönümlükbölümü 1 milyar 171 milyon 800 binTL'ye satın aldı. Florya'da 21 dönümG.Saray'ın elindeydi. Toplam arazisi62 dönüm oldu. TOKİ ile yapılacakproje sonrasında Galatasaray hemekonomik olarak rahatlayacak hem debankalara olan bağımlılıktan kurtulacak.Galatasaray, önümüzdeki yaz yapımıhızla devam eden Kemerburgaz'a taşınacak.Bu arazinin de tapusunu BaşkanÖzbek aldı. Florya projesinin yaklaşıkolarak 2 yılda tamamlanmasıplanlanıyor. Buradan gelmesi düşünülen6 milyar TL ile Galatasaray, büyükkulüpler arasında borcunu sıfırlayan ilkkulüp olacak.
TRABZONSPOR YENİDEN İNŞA EDİLMELİ M.Ö: Trabzonspor kongreye gidiyor.Teknik direktör Abdullah Avcı veda etti.Borç yükü ağır. Bundan sonrası için nasıladımlar atılmalı? Sizce gelecek sezon içinnasıl bir takım kurulmalı? L.T: Trabzonspor'un bu sezon başı Başkan Ağaoğluve Avcı yönetiminde 19.3 milyon Euro'ya yapılan transferpolitikası, Galatasaray'ın Burak Elmas döneminde 26.5milyon Euro'ya kurulan yanlış transfer politikasına benziyor.Nasıl Galatasaray ligde dibe vurduysa, Trabzonsporda hem ekonomik olarak çöktü hem de kupahariç tüm hedeflerinden uzaklaştı. Ertuğrul Beybaşkan seçilirse tıpkı Özbek gibi çapsız oyunculardankurtulup kalitesi yüksek oyuncularla Trabzonspor'u yenideninşa etmeli. Gbamin, Lahtimi, Bartra, Bardhi, YusufYazıcı, Eren Elmalı, Larsen, Umut Bozok, hatta MaxiGomez bir takımı şampiyonluğa taşıyacak, Avrupa'dasöz sahibi yapabilecek çapta ve kalitede değiller.Burada büyük bir başarısızlık var.
KUNTZ GİBİ ALMANHOCA GETİRSİNLER! M.Ö: Ümit Milli Takım'ın hâlâ hocası yok. TolunayKafkas gideli 1 ay olacak. Arda Turan planı rafa kalktı.Volkan Demirel ve Ömer Erdoğan'ın adı geçiyor. Sizcekim getirilmeli? L.T: Kuntz, Türk Milli Takımı'nın başına geçtiğinde Almanlar,U21'e zaman kaybetmeden Di Salvo'yu atadı. Tolunay Kafkasgidince bir aydır yerine adam atanamıyor. Arda Turan'a sosyalmedya tepkisi olunca TFF geri adım attı. Volkan Demirel veÖmer Erdoğan yarışmacı teknik direktör olarak Süper Lig'debaşarılı oldular. Bu iki ismi Ümit Milli Takım'a atamak yanlışo lur.Geçerlerse paslanırlar. Kuntz, A Milli Takım ile alt takımların aynısistemi oynamamasından şikâyet ediyor. Bence bu sorunu çözmekiçin Hamit Altıntop devreye girmeli. Gerekirse Ümitlerinbaşına Kuntz ile diyalog kurabilecek bir Alman getirilmeli.