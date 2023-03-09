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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Jesus değil Ali Koç istiyor!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Jesus değil Ali Koç istiyor!
5 soru 5 cevap Murat Özbostan - Levent Tüzemen


MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, ligde playoff sistemi olması gerektiğini ifade etti. Sizce Fenerbahçe'nin hocası neden bu konuyu gündeme getirdi? Eğer sarı-lacivertliler, 6 puan önde olsaydı Portekizli hoca play-off ister miydi?

LEVENT TÜZEMEN: Jesus'un play-off isteği, şampiyonluğa olan inancının kaybolduğunun açıklamasıdır. İki takım ligden çekildi, kalan maçlarda oynayacakları rakiplerine 3 puan vermekle, sıfır puan vermek arasında hiçbir fark yok. 2011-12 sezonundaki play-off sistemi, sezon başlamadan evvel karara bağlanmıştı. İlk yarı maçlar oynanmış, ikinci yarı deprem sonrası Gaziantep ve Hatay çekilmiş, Galatasaray gibi Fenerbahçe de bu maçlardan toplam 6 puan alacak. Jesus'un play-off istemesi, kendi düşüncesi olmayabilir mi? Acaba yönetim kendi fikrini Jesus üzerinden gündeme oturtmaya mı çalışıyor? Eğer Fenerbahçe yönetimi play-off'u düşünmüyorsa, Jesus'un bu sözleri teslimiyetçi bir tavırla, 'Galatasaray şampiyon olmuştur' hissine kapıldığının ifadesidir.




GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ AVANTAJLI
M.Ö: Ligde 1 ayı aşkın bir aradan sonra Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray, kalan maçlarda puan farkını korur mu?
L.T: 'Galatasaray maç oynamadı, oyuncular ritmini kaybeder' fikrine katılmıyorum. Hazırlık maçlarında çok hırslı, mücadele gücü yüksek ve kazanma duygusu en üst düzeyde olan bir takım izledik. Galatasaray evinde taraftarıyla rakip üzerinde çok ciddi bir baskı kuruyor, Kasımpaşa maçında da bol pozisyon üretecek ve 3 puanı rahat kazanacak bir takım izleyeceğiz. Özellikle Zaniolo-İcardi ikilisinin gol yollarındaki birlikteliğinin skora ve taraftarın coşkusuna etki edeceğine inanıyorum. Puan farkı konuşmak için çok erken ancak Galatasaray'ın ciddi bir fikstür avantajı olduğunu görüyorum.

ASLAN TEK BORÇSUZ TAKIM OLACAK
M.Ö: Galatasaray, Florya'da dev bir operasyona imza attı. Florya'dan beklenti büyük mü? Başka projeler var mı?
L.T: Dursun Özbek ve ekibi, Galatasaray tarihine 'en güçlü ve etkili' yönetim olarak geçecek. Rahmetli Selahattin Beyazıt döneminde Riva alınmıştı, Alp Yalman da rezidansın olduğu alanı Galatasaray'a kazandırmıştı. Dursun Özbek, Florya'da Emlak Konut'a ait 41 dönümlük bölümü 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'ye satın aldı. Florya'da 21 dönüm G.Saray'ın elindeydi. Toplam arazisi 62 dönüm oldu. TOKİ ile yapılacak proje sonrasında Galatasaray hem ekonomik olarak rahatlayacak hem de bankalara olan bağımlılıktan kurtulacak. Galatasaray, önümüzdeki yaz yapımı hızla devam eden Kemerburgaz'a taşınacak. Bu arazinin de tapusunu Başkan Özbek aldı. Florya projesinin yaklaşık olarak 2 yılda tamamlanması planlanıyor. Buradan gelmesi düşünülen 6 milyar TL ile Galatasaray, büyük kulüpler arasında borcunu sıfırlayan ilk kulüp olacak.

TRABZONSPOR YENİDEN İNŞA EDİLMELİ
M.Ö: Trabzonspor kongreye gidiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı veda etti. Borç yükü ağır. Bundan sonrası için nasıl adımlar atılmalı? Sizce gelecek sezon için nasıl bir takım kurulmalı?
L.T: Trabzonspor'un bu sezon başı Başkan Ağaoğlu ve Avcı yönetiminde 19.3 milyon Euro'ya yapılan transfer politikası, Galatasaray'ın Burak Elmas döneminde 26.5 milyon Euro'ya kurulan yanlış transfer politikasına benziyor. Nasıl Galatasaray ligde dibe vurduysa, Trabzonspor da hem ekonomik olarak çöktü hem de kupa hariç tüm hedeflerinden uzaklaştı. Ertuğrul Bey başkan seçilirse tıpkı Özbek gibi çapsız oyunculardan kurtulup kalitesi yüksek oyuncularla Trabzonspor'u yeniden inşa etmeli. Gbamin, Lahtimi, Bartra, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Eren Elmalı, Larsen, Umut Bozok, hatta Maxi Gomez bir takımı şampiyonluğa taşıyacak, Avrupa'da söz sahibi yapabilecek çapta ve kalitede değiller. Burada büyük bir başarısızlık var.

KUNTZ GİBİ ALMAN HOCA GETİRSİNLER!
M.Ö: Ümit Milli Takım'ın hâlâ hocası yok. Tolunay Kafkas gideli 1 ay olacak. Arda Turan planı rafa kalktı. Volkan Demirel ve Ömer Erdoğan'ın adı geçiyor. Sizce kim getirilmeli?
L.T: Kuntz, Türk Milli Takımı'nın başına geçtiğinde Almanlar, U21'e zaman kaybetmeden Di Salvo'yu atadı. Tolunay Kafkas gidince bir aydır yerine adam atanamıyor. Arda Turan'a sosyal medya tepkisi olunca TFF geri adım attı. Volkan Demirel ve Ömer Erdoğan yarışmacı teknik direktör olarak Süper Lig'de başarılı oldular. Bu iki ismi Ümit Milli Takım'a atamak yanlışo lur. Geçerlerse paslanırlar. Kuntz, A Milli Takım ile alt takımların aynı sistemi oynamamasından şikâyet ediyor. Bence bu sorunu çözmek için Hamit Altıntop devreye girmeli. Gerekirse Ümitlerin başına Kuntz ile diyalog kurabilecek bir Alman getirilmeli.

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