Sivasspor'un Uefa Konferans Ligi'nde rakibi Fiorentina! (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek.

İLK 11'LER

FİORENTİNA: Terracciano, Dodò, Martínez-Quarta, Igor, Biraghi Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Nico González, Ikoné,Jovic

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Samu Sáiz, Caicedo, Erdoğan

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.