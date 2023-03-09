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Giriş Tarihi: 9.3.2023 21:48 Son Güncelleme: 9.3.2023 21:49

Sivasspor'un Uefa Konferans Ligi'nde rakibi Fiorentina! (CANLI)

Uefa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina deplasmanına çıkıyor. Sivasspor, zorlu deplasmandan avantaj elde ederek dönmek istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek.

İLK 11'LER

FİORENTİNA: Terracciano, Dodò, Martínez-Quarta, Igor, Biraghi Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Nico González, Ikoné,Jovic
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Samu Sáiz, Caicedo, Erdoğan

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN GRUBUNU 2. SIRADA TAMAMLADI
Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne elemelerde play-off turundan katılan Fiorentina, Hollanda ekibi Twente'yi eleyerek Medipol Başakşehir'in de yer aldığı A Grubu'nda mücadele etti.

Grubunda oynadığı 6 maçta topladığı 13 puanla Medipol Başakşehir'in averajla gerisinde 2. sırada yer alan İtalya temsilcisi, play-off turunda Portekiz ekibi Braga'yı iki maçta da (4-0/3-2) yenerek son 16 turunda Sivasspor'un rakibi oldu.

LİGDE 14. SIRADA
Fiorentina bu sezon Serie A'da üst sıralardan uzak kaldı.

Ligde geride kalan 23 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 25 puan toplayan mor-beyazlı takım, 14. sırada kendisine yer buldu.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ
Avrupa kupalarında daha önce 28 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.

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Sivasspor'un Uefa Konferans Ligi'nde rakibi Fiorentina! (CANLI)
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