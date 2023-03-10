4 gollü maçta Giresunspor ve Karagümrük yenişemedi

Süper Lig'de futbol heyecanı 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Giresunspor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Bajic ve Borja Sainz'ın golleriyle 2-0 öne geçen Giresunspor, ilk yarının son dakikalarında Levent Mercan'ın golüne engel olamadı ve devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıda ise penaltı vuruşu kazanan Fatih Karagümrük'te topun başına Fabio Borini geçti ve skoru 2-2'ye getirerek mücadelenin sonucunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanları paylaşırken Giresunspor 23, Fatih Karagümrük ise 30 puana ulaştı.