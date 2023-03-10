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Giriş Tarihi: 10.3.2023 10:54 Son Güncelleme: 10.3.2023 10:56

Galatasaray'dan karlı satış! Tam 90 milyon TL...

Galatasaray’dan karlı satış! Tam 90 milyon TL...

Bu sezonun en büyük şampiyonluk adayı olan lider Galatasaray, bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiriyor. Verilen yüksek bonservislerle dikkat çeken Cimbom, yıldız oyuncusu Van Aanholt'tan karlı bir satış yaptı.

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Kadrosuna son olarak Zaniolo gibi bir dünya yıldızını katan Galatasaray, aynı zamanda kadroda düşünmediği oyuncuları da gönderiyor.

Galatasaray'da istenilen performansı veremeyen ve Okan Buruk'un gözünden düşen Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt, PSV'ye kiralık olarak gönderilmişti.

VAN AANHOLT, G.SARAY'I MALİ KÜLFETTEN KURTARDI

Patrick Van Aanholt, PSV'de kalıcı olmayı başardı ve Galatasaray'ı mali külfetten kurtardı. Hollanda ekibiyle 1 yıl daha kiralık anlaşma yapıldığı açıklandı, mali detay verilmedi ancak perde arkasında Galatasaray'ın bu transferden 1.5 milyon Euro kazanacağı ortaya çıktı.

90 MİLYON TL KARLI SATIŞ

Bir buçuk yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncuya 2.9 milyon Euro ücret ödemekten kurtulan sarı-kırmızılı kulüp kasasına koyacağı artı 1.5 milyon Euro ile bir anlamda 90 milyon TL'lik operasyona imza attı.

Deprem felaketi sonrası Hatayspor'dan kiralanan Adekugbe'nin satın alma opsiyonu ise Van Aanholt'un bonservisinden 500 bin Euro daha düşük.

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Galatasaray'dan karlı satış! Tam 90 milyon TL...
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