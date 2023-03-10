Giriş Tarihi: 10.3.2023 10:54 Son Güncelleme: 10.3.2023 10:56

Galatasaray'dan karlı satış! Tam 90 milyon TL...

Bu sezonun en büyük şampiyonluk adayı olan lider Galatasaray, bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiriyor. Verilen yüksek bonservislerle dikkat çeken Cimbom, yıldız oyuncusu Van Aanholt'tan karlı bir satış yaptı.

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Kadrosuna son olarak Zaniolo gibi bir dünya yıldızını katan Galatasaray, aynı zamanda kadroda düşünmediği oyuncuları da gönderiyor.

Galatasaray'da istenilen performansı veremeyen ve Okan Buruk'un gözünden düşen Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt, PSV'ye kiralık olarak gönderilmişti.