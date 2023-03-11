Bayern Münih, Augsburg’u liderliğini sürdürdü!

Konuk ekibin 90+3. dakikada Irvin Cardona ile bir gol daha bulduğu karşılaşmadan Bayern Münih 5-3 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 52'ye çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Augsburg ise 27 puanla 13. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yenerken, Einracht Frankfurt-Stuttgart ve Hertha Berlin-Mainz 05 maçları 1-1 beraberlikle tamamlandı.