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Giriş Tarihi: 11.3.2023 21:46

Bayern Münih, Augsburg’u liderliğini sürdürdü!

AA
Bayern Münih, Augsburg’u liderliğini sürdürdü!

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Bayern Münih sahasında Augsburg’u 5-3 mağlup etti. Konuk ekibe Fenerbahçe'den kiralık olarak giden Mergim Berisha, 2 kez ağları sarstı.

Bavyera ekibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Allianz Arena'da Augsburg'u konuk etti.

Augsburg'un 3. dakikada Mergim Berisha'nın attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih; 15. dakikada Joao Cancelo, 19. ve 34. dakikalarda Benjamin Pavard ve 45. dakikada Leroy Sane'nin golleriye ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Augsburg, 60. dakikada Berisha'nın attığı golle durumu 4-2 yaptı. Bayern Münih, 74. dakikada Alphonso Davies'in topu filelere göndermesiyle skoru 5-2'ye getirdi.

Konuk ekibin 90+3. dakikada Irvin Cardona ile bir gol daha bulduğu karşılaşmadan Bayern Münih 5-3 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 52'ye çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Augsburg ise 27 puanla 13. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yenerken, Einracht Frankfurt-Stuttgart ve Hertha Berlin-Mainz 05 maçları 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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Bayern Münih, Augsburg’u liderliğini sürdürdü!
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