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Giriş Tarihi: 12.3.2023 15:00 Son Güncelleme: 12.3.2023 15:03

Trabzonspor'un konuğu Adana Demirspor | İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor’un konuğu Adana Demirspor | İlk 11’ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor-Adana Demirspor maçına dair tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Bruno Peres, Siopis, Doğucan, Bardhi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Belhanda, Akintola.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda yarın saat 16:00'da başlayacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Servanlar yapacak.

FIRTINA 4 KİŞİ EKSİK

Adana Demirspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavili takımda sakatlığı devam eden Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Dorukhan Toköz ve cezalı Naci Ünüvar yarınki maçta forma giyemeyecek. Cezası biten Lazar Markovic ile sakatlıkları düzelen Marek Hamsik ve Edin Visca ise Orhan Ak'ın şans vermesi halinde forma giyebilecekler.

Kongre sürecinde yenilmek istemeyen ve ligde 38 puanla haftaya 6. sırada giren Trabzonspor, sıkıntılı süreçte 3 puanla sahadan ayrılmayı planlıyor.

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 36 maçlık yenilmezlik serisini geride bırakan Trabzonspor, Süper Lig'de ise Adana Demirspor'a mağlup olmadı. Bordo-mavililer evinde rakibi ile oynadığı 16 maçta 12 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

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Trabzonspor'un konuğu Adana Demirspor | İlk 11'ler belli oldu
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