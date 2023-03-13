Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal açıklaması! "Bir daha giderse geri gelemez"

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal sakatlıktan başını kaldıramıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, Antalyaspor maçında 4.5 ay sonra ilk 11'de yer almış ancak karşılaşma öncesi ısınmada sakatlandığı için yerini Dele Alli'ye bırakmıştı.

Ankaragücü karşılaşmasında kadroya alınmayan tecrübeli oyuncunun Başakşehir'e karşı forma giymesi bekleniyordu ancak yine olmadı. Ghezzal, tüm hafta boyunca toplu çalışmalarda sahada yer almıştı ancak dün sağlık ekibi tarafından yapılan son kontrollerde kasığındaki hafif ağrı nedeniyle görev almasının risk doğuracağı düşünüldü ve 21 kişilik kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Risk almak istemiyoruz çünkü bir daha gittiğinde dönüşü olmaz. İki maçtır aynı şeyi yaşıyor. Çok oynamak istiyor. Hatta o ağrıyla deneyeyim, çıkayım diye söyledi ama doktorla da konuştum şu anda başlamamak daha iyi. En azından 1-2 gün içerisinde tamamen toparlar. Hafta sonu İstanbulspor maçına daha hazır gelir diye düşünüyorum."





TAYYİP TALHA SEDYE İLE ÇIKTI

Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasının 40. dakikasında Tayyip Talha şoku yaşadı. 23 yaşındaki stoper, Joao Figueiredo ile çarpışıp yerde kaldı. Sağ dizinin üstüne darbe alan ve sıkıntı yaşayan Tayyip, sedye ile saha kenarına alınırken yerini Saiss'e bıraktı.





HADZİAHMETOVIC'TEN İTİRAF

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Amir Hadziahmetovic, zor bir maç oynadıklarını söyledi. 26 yaşındaki orta saha, "Başakşehir, Avrupa yorgunuydu. Biz bunu kullandık. Önemli olan 3 puandı, bu şekilde devam edeceğiz. Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Beşiktaş taraftarı en iyisi" ifadelerini kullandı.





İSTİKLAL MARŞI MESAJI

Beşiktaş, Başakşehir maçında sahaya İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102. yılını kutlayan mesajlı pankartla çıktı.