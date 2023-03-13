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Giriş Tarihi: 13.3.2023 08:50 Son Güncelleme: 13.3.2023 08:52

Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal açıklaması! "Bir daha giderse geri gelemez"

Ogün ŞAHİNOĞLU
Şenol Güneş’ten Rachid Ghezzal açıklaması! Bir daha giderse geri gelemez

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Rachid Ghezzal ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Ghezzal'in sakatlığı ile ilgili “Ağrılarına rağmen oynamak istedi ama risk olacağı için kadroya almadık. Çünkü bir daha gittiğinde dönüşü olmaz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal sakatlıktan başını kaldıramıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, Antalyaspor maçında 4.5 ay sonra ilk 11'de yer almış ancak karşılaşma öncesi ısınmada sakatlandığı için yerini Dele Alli'ye bırakmıştı.

Ankaragücü karşılaşmasında kadroya alınmayan tecrübeli oyuncunun Başakşehir'e karşı forma giymesi bekleniyordu ancak yine olmadı. Ghezzal, tüm hafta boyunca toplu çalışmalarda sahada yer almıştı ancak dün sağlık ekibi tarafından yapılan son kontrollerde kasığındaki hafif ağrı nedeniyle görev almasının risk doğuracağı düşünüldü ve 21 kişilik kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Risk almak istemiyoruz çünkü bir daha gittiğinde dönüşü olmaz. İki maçtır aynı şeyi yaşıyor. Çok oynamak istiyor. Hatta o ağrıyla deneyeyim, çıkayım diye söyledi ama doktorla da konuştum şu anda başlamamak daha iyi. En azından 1-2 gün içerisinde tamamen toparlar. Hafta sonu İstanbulspor maçına daha hazır gelir diye düşünüyorum."



TAYYİP TALHA SEDYE İLE ÇIKTI
Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasının 40. dakikasında Tayyip Talha şoku yaşadı. 23 yaşındaki stoper, Joao Figueiredo ile çarpışıp yerde kaldı. Sağ dizinin üstüne darbe alan ve sıkıntı yaşayan Tayyip, sedye ile saha kenarına alınırken yerini Saiss'e bıraktı.



HADZİAHMETOVIC'TEN İTİRAF
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Amir Hadziahmetovic, zor bir maç oynadıklarını söyledi. 26 yaşındaki orta saha, "Başakşehir, Avrupa yorgunuydu. Biz bunu kullandık. Önemli olan 3 puandı, bu şekilde devam edeceğiz. Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Beşiktaş taraftarı en iyisi" ifadelerini kullandı.



İSTİKLAL MARŞI MESAJI
Beşiktaş, Başakşehir maçında sahaya İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102. yılını kutlayan mesajlı pankartla çıktı.

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Şenol Güneş'ten Rachid Ghezzal açıklaması! "Bir daha giderse geri gelemez"
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