Sevilla’da Fenerbahçe maçı öncesi 2 oyuncudan kötü haber! Yassine Bounou ve Tanguy Nianzou Kouassi ...

İspanya La Liga'nın 25. hafta maçında Sevilla, Almeria'yı sahasında konuk etti. Bu sezon sakatlıklar ile büyük şoklar yaşayan Sevilla'nın Fenerbahçe rövanş maçı öncesi oynanan bu karşılaşmada da 2 tecrübeli oyuncusu sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

UEFA Avrupa Lig'inde Fenerbahçe'nin rakibi olan ve ilk maçı sahasında 2-0'lık skorla kazanan Sevilla, La Liga'nın 25. haftasında Almeria ile karşı karşıya geldi. Bu sezon sakatlıklar ile mücadele eden İspanya ekibinde, oynanan maçta 2 futbolcusu daha sakatlandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Almeria ile oynanan müsabakanın 33. dakikasında konuk ekipte Robertsone'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Sevilla kalecisi Yassine Bounou açıldı ve topu yumrukladı. Bounou, topu yumrukladığı pozisyonda Telles'le çarpıştı ve iki oyuncuda yerden kalkamadı. Oyun bir süre durduktan sonra kaleci Bounou oyuna devam edemedi. Boynundan sakatlanan Faslı kaleci sedye yardımı ile oyundan çıktı ve yerini Dimitrovic'e bıraktı.

BİR SAKATLIK DAHA

Karşılaşmanın 52. dakikasında Sevilla'da bir sakatlık daha yaşandı. Tanguy Nianzou Kouassi, maç devam ederken yaşadığı sakatlık sebebiyle kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Kouassi, oyundan çıktı yerini Gil'e bıraktı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla, 2-1'lik skorla kazandı. Almeira, 2. dakikada Sergio Akieme'nin golüyle öne geçti. Sevilla, 45+2. dakikada Lucas Ocampos'un penaltı golüyle devreyi 1-1 kapattı. Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Erik Lamela kaydetti. (Miliyet)