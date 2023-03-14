Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş maçı açıklaması: "Hala sakin değilim"

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Emre Belözoğlu'nun yanı sıra futbolculardan Berkay Özcan katıldı.

Hem kulüp hem de futbolcuların bireysel kariyeri için tarihi bir maç olacağını aktaran Belözoğlu, "Hem kulübümüz tarihi hem de Adnan Januzaj haricindeki diğer oyuncularımızın kariyerinde Avrupa'da çeyrek finali yok. Tarihimizin en önemli maçını oynayacağız. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bazı sıkıntılarımız ve sakat oyuncularımız var. Elimizden geldiğince, 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' sloganıyla bu maça hazırlandık. Taraftarımızın, buraya gelecek insanların desteği, sinerjisi, enerjisi ve duasıyla yarın inşallah ülkemize bir çeyrek final getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, son 1 haftada Gent ve Beşiktaş ile karşılaştıklarını hatırlatarak, "Beşiktaş maçını da çok önemsedik. Bir teknik adam olarak hava ve zemin şartları çok kötü bir maçtan 2 gün sonrasına en iyi 11'i çıkardım. Eşdeğerde 24-25 oyuncum olduğunu düşünüyorum. Yarın da yine Beşiktaş maçında oynayan futbolcular ile biraz daha dinlenmiş oyuncuların karışık oynayacağı bir maç olacak. Hem kulüp hem de Türk futbol tarihi adına önemli bir maç olacak. İnşallah üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gent'in iyi bir takım olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, "Karşımızda dirençli, dinamik ve düzeni olan bir takım olacak. Çizdiğimiz görüntü ve performans bizi rakibin önünde gösterdi ama ilk maçı derin analiz ettiğimizde önemli bir takıma karşı iyi bir mücadele gösterdiğimizi söyleyebilirim. Yarınki maç da kolay olmayacak. İnşallah kazanan taraf oluruz. Ardından sonrasını düşünürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, birkaç futbolcusunun ufak tefek ağrıları olduğunu ve son antrenmandan sonra oynayıp oynamayacaklarına karar vereceklerini kaydetti.

"LİGDE İLK 3-4'TE YER ALABİLECEK GÜCÜMÜZ OLDUĞUNU HERKESE GÖSTERDİK"

Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de ilk 4'e girebilecek güçleri olduğunu dile getirdi.

Genç teknik adam, takımın performansındaki dalgalanmalarla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu sezon bence oyuncularım iyi ve önemli işler çıkarıyor. Bir sezon içinde maksimum 1-2 milli takım arası verilir. Ancak bu sezon Dünya Kupası ve deprem felaketi sonrası aralar tüm oyuncuları psikolojik olarak etkiledi. Ancak biz kaybettiğimiz maçlar da dahil olmak üzere oyunumuza sadık kaldık, istediğini yapmaya çalışan bir takımdık. Skorların da geleceğini düşünüyorum. Ben, ligde ilk 3-4'te yer alabilecek gücümüz olduğunu herkese gösterdik. Kazanarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum."

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASINDAKİ AÇIKLAMALARI

Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını söyledi.

Sahalarında oynadıkları maçta eşi ve 2 kızının olduğu ortamda hem annesine hem de eşine küfür edildiğini belirten Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala çok sakin değilim. Söylediklerimin kızlarım ve hanımımın 20 metre ötesinde anneme ve eşime yapılan hakaretler üzerinden değerlendirilmesi gerekirken kendi annem ve eşim üzerinden söylediğim konuların tüm kadınların geçmişine gelmesini anlamlandıramıyorum. Beşiktaş'ın 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan." mottosu var. Yapılanlar Şeref ve hak ile bağdaştırılacak şeyler mi? Bir kadının geçmişinde yaşadıkları onun şerefini veya şerefsizliğini belirleyecek kriter midir? Bunu kabul eden hangi zihniyet saçma sapan değildir? Bu suçlamaları üzerime alınmam. Yakışıksız oluyor. Benim annem ve eşimi örneklendirdiğim konu nasıl insanların geçmişte yaşadıkları ilişkilere bağlandı? Bu bağlantıyı kuramıyorum. Sürecin nasıl buraya geldiğine bir bakın."