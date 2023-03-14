Nantes’in Mostafa Mohammed sevdası sürüyor! Satın alma opsiyonu kullanılacak...

G.Saray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed için Fransız kulübü satın alma opsiyonuna çok yakın. Nice karşılaşmasında 65. dakikada oyuna girip 88'de 1 puanı getiren golü atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 maça çıktı ve 9 gol-5 asistlik katkı sağladı.

Nantes'la kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Mısırlı forvetin kontratında 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare de oyuncuyla ilgili, "Yedek kalsa da pes etmemesini istiyorum. O bu takımda kalacak" ifadelerini kullandı ve Mohamed'in kendileri için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.