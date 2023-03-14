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Giriş Tarihi: 14.3.2023 09:22 Son Güncelleme: 14.3.2023 09:24

Nantes'in Mostafa Mohammed sevdası sürüyor! Satın alma opsiyonu kullanılacak...

SPOR SERVİSİ
Nantes’in Mostafa Mohammed sevdası sürüyor! Satın alma opsiyonu kullanılacak...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'e transfer olan Mostafa Mohammed performansıyla adeta takımın göz bebeği haline gelirken, Nantes takımıda oyuncunun kalması için harekete geçti. Nantes’ta göze giren Mostafa Mohamed için Fransız kulübü 5.7 milyon Euro’luk opsiyonu kullanacak.

G.Saray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed için Fransız kulübü satın alma opsiyonuna çok yakın. Nice karşılaşmasında 65. dakikada oyuna girip 88'de 1 puanı getiren golü atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 maça çıktı ve 9 gol-5 asistlik katkı sağladı.

Nantes'la kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Mısırlı forvetin kontratında 5 milyon 750 bin Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare de oyuncuyla ilgili, "Yedek kalsa da pes etmemesini istiyorum. O bu takımda kalacak" ifadelerini kullandı ve Mohamed'in kendileri için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

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Nantes'in Mostafa Mohammed sevdası sürüyor! Satın alma opsiyonu kullanılacak...
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