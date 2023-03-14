Patrick Van Aanholt'dan Galatasaray açıklaması! "Yerli kuralı yüzünden oynayamadım"

Galatasaray'dan PSV Eindhoven'a giden Van Aanholt, "PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım, coşkumu kaybettim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın devre arasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiraladığı Patrick Van Aanholt, "vin.nl"ye konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Kötü bir dönemde geldim. Bu sezonun ilk yarısında neredeyse hiç şans bulamadım Türkiye'de... PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım. Coşkumu kaybettim. Antrenör her defasında bunun Türkiye'de geçerli bir kural olduğunu söyledi. Bu yüzden hep bir Türk sol bek seçti. İyi ve sıkı çalışıyordum ama bunun karşılığında oynayamadığınızda canınız sıkılıyor. Galatasaray'la sözleşmemin geri kalanını PSV ile imzaladım. Artık sadece PSV oyuncusuyum" dedi. PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy da, oyuncusundan övgüyle bahsetti ve "O harika. Herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor" dedi. Aanholt, Galatasaray'a 2021 yazında Crystal Palace'tan gelmişti. Hollandalı oyuncu, Sarı-Kırmızılı takımda toplam 62 maça çıkmış ve 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu. (Akşam)