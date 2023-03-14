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Giriş Tarihi: 14.3.2023 10:31 Son Güncelleme: 14.3.2023 10:39

Patrick Van Aanholt'dan Galatasaray açıklaması! "Yerli kuralı yüzünden oynayamadım"

Patrick Van Aanholt’dan Galatasaray açıklaması! Yerli kuralı yüzünden oynayamadım

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Patrick Van Aanholt, Galatasaray'da forma giydiği dönem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Patrick Van Aanholt, “PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım, coşkumu kaybettim” diye konuştu.

Galatasaray'dan PSV Eindhoven'a giden Van Aanholt, "PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım, coşkumu kaybettim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın devre arasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiraladığı Patrick Van Aanholt, "vin.nl"ye konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Kötü bir dönemde geldim. Bu sezonun ilk yarısında neredeyse hiç şans bulamadım Türkiye'de... PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım. Coşkumu kaybettim. Antrenör her defasında bunun Türkiye'de geçerli bir kural olduğunu söyledi. Bu yüzden hep bir Türk sol bek seçti. İyi ve sıkı çalışıyordum ama bunun karşılığında oynayamadığınızda canınız sıkılıyor. Galatasaray'la sözleşmemin geri kalanını PSV ile imzaladım. Artık sadece PSV oyuncusuyum" dedi. PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy da, oyuncusundan övgüyle bahsetti ve "O harika. Herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor" dedi. Aanholt, Galatasaray'a 2021 yazında Crystal Palace'tan gelmişti. Hollandalı oyuncu, Sarı-Kırmızılı takımda toplam 62 maça çıkmış ve 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu. (Akşam)

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Patrick Van Aanholt'dan Galatasaray açıklaması! "Yerli kuralı yüzünden oynayamadım"
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