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Giriş Tarihi: 14.3.2023 15:21

Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarına başladı

DHA
Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fiorentina ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan ve rakibine 3-0 yeniden Sivasspor ara vermeden, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fiorentina ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. İstanbulspor maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

İlk maçı 1-0 kaybeden Sivasspor evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Sivasspor ile Fiorentina, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Sivasspor, Fiorentina maçının hazırlıklarına başladı
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