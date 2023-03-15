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Giriş Tarihi: 15.3.2023 18:43 Son Güncelleme: 15.3.2023 18:45

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final için sahaya çıkıyor! Gent maçında ilk 11’ler belli oldu…

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final için sahaya çıkıyor! Gent maçında ilk 11’ler belli oldu…

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta, Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka

GENT: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu, Torunarigha, Kums, De Sart, Fofana, Cuypers, Hong, Orban

İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek. Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.

Medipol Başakşehir'de isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu maçta forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, sakatlığı bulunan Mesut Özil bu maçta takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan bir başka isim Eden Karzev'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final için sahaya çıkıyor! Gent maçında ilk 11’ler belli oldu…
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