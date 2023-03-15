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Giriş Tarihi: 15.3.2023 11:07 Son Güncelleme: 15.3.2023 11:25

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Lincoln Henrique...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sakatlık açıklaması! Lincoln Henrique...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki oyuncunun operasyon geçireceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 24 yaşındaki oyuncunun operasyon geçireceği belirtildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası kapsamlı tetkikleri yapılmıştır.

İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Lincoln Henrique...
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