Emmanuel Adebayor’un malikanesi şoke etti!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra Olimpia forması giyen tecürbeli yıldız sonra olarak ülkesinin Semassi takımında forma giymeye başladı.

Adebayor hayatında ülkesi Gana'nın Accra kentinde devam ediyor. İngiliz basını Togolu yıldızın muhteşem malikanesine büyük ilgi gösterdi.

Adebayor'un malikanesinin içerisinde bir adet açık yüzme havuzu var.

Adebayor eviyle ilgili yaptığı bir paylaşımda: "Bu ev lüksten daha fazlasını temsil ediyor. Sıkı çalışma, disiplin ve daha yüksek bir güce inanarak her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor.