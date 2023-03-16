Emmanuel Adebayor’un malikanesi şoke etti!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra Olimpia forması giyen tecürbeli yıldız sonra olarak ülkesinin Semassi takımında forma giymeye başladı.
Adebayor hayatında ülkesi Gana'nın Accra kentinde devam ediyor. İngiliz basını Togolu yıldızın muhteşem malikanesine büyük ilgi gösterdi.
Adebayor'un malikanesinin içerisinde bir adet açık yüzme havuzu var.
Adebayor eviyle ilgili yaptığı bir paylaşımda: "Bu ev lüksten daha fazlasını temsil ediyor. Sıkı çalışma, disiplin ve daha yüksek bir güce inanarak her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor.
Hikayem size, ne kadar büyük görünürlerse görünsünler hayallerinizden vazgeçmemeniz için ilham versin."
Evin girişininde insanları 'SEA' (Sheyi Emmanuel Adebayor'un kısaltması) yazan bir halı karşılıyor.
Sinema hayranı olan Adebayor'un lüks evinde deri koltuklarla dizayn edilmiş bir sinema salonu bulunuyor.
Evin içinde yer alan tam donanımlı spor salonu, Togolu yıldızın kendisini formda tutmasına olanak sağlıyor.
ARABA KOLEKSİYONU
39 yaşındaki tecrübeli yıldız Adebayor tam bir araba koleksiyoneri... Koleksiyonun en değerli parçası, siyah ve altın rengindeki Rolls-Royce.
Togolu yıldızın en sevdiği aracının ise üç tekerlekli motosikleti olduğu biliniyor.