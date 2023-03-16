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Giriş Tarihi: 16.3.2023 18:01

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kadroda 6 eksik...

İHA
Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kadroda 6 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray’da kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Mertens’in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson kafilede yer almadı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda bu müsabaka öncesi kamp kadrosu belli oldu.

Kafilede sakatlığı devam eden Mertens'in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson bulunmuyor.



GALATASARAY'IN, KONYASPOR MAÇI KAMP KADROSU ŞU ŞEKİLDE:
"Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimi Gomis, Berkan Mutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Koçuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi"

KADRODA 6 EKSİK
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli olurken, sarı-kırmızı ekipte 6 eksik yer aldı. Sakatlığı bulunan Mertens'in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson kafilede yer almadı.

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Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Kadroda 6 eksik...
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