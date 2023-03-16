Karl Robinson’dan Dele Alli sözleri: Futbol oynamak isterse ondan daha iyisi yok

İngiltere yayın yapan radyolardan Talksport'a açıklamalarda bulunan Karl Robinson, eski oyuncusuyla ilgili, "Dele futbolu çok seviyor. Birçok insan onun futbolcu olduğunu ve kazandıklarının bununla birlikte geldiğini unutuyor. Her şeyden önce futbol oynamak istiyor. Oynamadığı zamanlarda ise işler zorlaşıyor" dedi.

Robinson ayrıca, "Medyanın baskısından sorun yaşayan tek futbol Dele değil. Bence Phil Foden da bundan muzdarip. Bu oyuncular, hayatlarını nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamaya hakkı olan genç insanlar. Futbol oynamak isterse ondan daha iyisi yok. Siz sadece bu fırsatı yakalamasını ve bu durumdan çıkması için yardımcı olmalısınız. Hayatının her alanında özgüveninle ilgili bir sorun yaşıyorsan ne yaptığının önemi yok" ifadelerini kullandı.

Dele Alli ve Karl Robinson, daha önce İngiliz ekibi Milton Keynes Dons'ta birlikte çalışmıştı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maçta süre alan Dele Alli, 3 gol kaydetti.