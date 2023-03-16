Rekortmen!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'nin, Leipzig'i 7-0 yendiği maçta müthiş bir performansa imza atanGenç yaşında futbol tarihine adını altın harflerle kazıyan Norveçli santrforun bu sezon yaptıkları şöyle:ağlarını 5 kez sarsan Haaland,ve'nin bir Şampiyonlar Ligi maçındarekoruna ortak oldu.Ligi'nde toplamda 33 gole ulaşarak, 30 gol barajını en hızlı (25 maç) aşanMaç sayısı rekoruaitti.toplamda 39 kez ağları havalandırarak, 1928-1929'da bir sezondaLig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atma başarısı gösterensezon City ile Sevilla'nın 2, eski takımı Dortmund'un 1 kez ağlarını sarsarak, Şampiyonlar Lig'nde üç ayrı takımlabir karşılaşmada birden fazla gol atan tek futbolcu olarak kayıtlara geçti.City'de resmi maçlardaki 5. hat-trick'ine imza attı ve 2016/17'den (Harry Kane-Tottenham) beri bunu yapan ilk Premier Lig oyuncusu oldu.Lig'de ilk 7 karşılaşmada filelere 11 gol bırakarak,Lig'de en hızlı 3 hattrick'e imza atan oyuncu rekorunun eski sahibi Michael Owen, bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland 8 müsabakada aynı başarıyı yakaladı.Premier Lig'de peş peşe 8 maçta gol ataraksantrfor, Premier Lig tarihinde üst üste 4 deplasmanda gol atan oyuncu rekorunun ilk ve tek sahibi.100 gol barajına, çıktığı 146. karşılaşma ulaşanHAALAND, daha önce performansını yerel yiyeceklere borçlu olduğunu söylemişti. Her gün 6 öğün yemek yiyen ve 6 bin kalori aldığını kaydeden Norveçli yıldız, "İnsanlar kalp ve karaciğer yemiyorlar ama ben bunları tüketiyorum. Kalp ve karaciğer; B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından çok zengin" demişti.Özel yetiştirildigeldiğinde Guardiola'nın santrforsuz oyununa uyum sağlayamayacağı fikri de vardı.. Babasının futbolcu olması, bugünler için özel programlarla yetiştirilmesi, doğru kariyer yönetimi, karşımıza bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan 3. oyuncuyu çıkardı.Messi ve Ronaldo devri sonrası Mbappe-Haaland rekabetini izliyoruz, izlemeye devam edeceğiz. Fransız forvet, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole 22 yaş 352 günde ulaştı. Haaland onu da solladı, 30. golü attığında 22 yaş 236 günlüktü.