Rekortmen!

Leipzig maçında 5 kez ağları sarsan Norveçli futbolcu, 30 gol barajını en hızlı aşan, en genç isim olarak Nistelrooy ve Mbappe’yi tarihe gömdü. 1 sezonda 39 defa fileleri bularak 94 yıldır geçilemeyen Johnson’ı geride bıraktı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'nin, Leipzig'i 7-0 yendiği maçta müthiş bir performansa imza atan Erling Haaland, oyundakaldığı 63 dakikada rekorlarıaltüst etti. Genç yaşında futbol tarihine adını altın harflerle kazıyan Norveçli santrforun bu sezon yaptıkları şöyle: LEİPZİG ağlarını 5 kez sarsan Haaland, LuizAdriano ve Lionel Messi'nin bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan futbolcu rekoruna ortak oldu. ŞAMPİYONLAR Ligi'nde toplamda 33 gole ulaşarak, 30 gol barajını en hızlı (25 maç) aşan en genç isim (22yaş 236 gün) unvanını aldı. Maç sayısı rekoru Ruud Van Nistelrooy'a(34), en genç yaş Kylian Mbappe'ye(22 yaş 352 gün) aitti. 2022/23'te toplamda 39 kez ağları havalandırarak, 1928-1929'da bir sezonda en çok gol atan futbolcuolan Manchester City'nin efsanesiTommy Johnson'ı (38) da geçip94 yıllık rekoru tarihe gömdü. PREMİER Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atma başarısı gösteren Manchester City'nintek ismi konumunda bulunuyor. BU sezon City ile Sevilla'nın 2, eski takımı Dortmund'un 1 kez ağlarını sarsarak, Şampiyonlar Lig'nde üç ayrı takımla (Salzburg, Dortmund, M. City) bir karşılaşmada birden fazla gol atan tek futbolcu olarak kayıtlara geçti. MANCHESTER City'de resmi maçlardaki 5. hat-trick'ine imza attı ve 2016/17'den (Harry Kane-Tottenham) beri bunu yapan ilk Premier Lig oyuncusu oldu. PREMİER Lig'de ilk 7 karşılaşmada filelere 11 gol bırakarak, Mick Quinn'in(Newcastle United) rekorunu kıraraken iyi başlangıç yapan oyuncu oldu. PREMİER Lig'de en hızlı 3 hattrick'e imza atan oyuncu rekorunun eski sahibi Michael Owen, bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland 8 müsabakada aynı başarıyı yakaladı. İNGİLTERE Premier Lig'de peş peşe 8 maçta gol atarak Kun Aguero'nununvanını aldı. 22 yaşındaki santrfor, Premier Lig tarihinde üst üste 4 deplasmanda gol atan oyuncu rekorunun ilk ve tek sahibi. KARİYERINDE 100 gol barajına, çıktığı 146. karşılaşma ulaşan Norveçliyıldız, bu alandaaçık ara öndebulunuyor.
GÜNDE 6 ÖĞÜN YİYOR 6 BİN KALORİ ALIYOR
HAALAND, daha önce performansını yerel yiyeceklere borçlu olduğunu söylemişti. Her gün 6 öğün yemek yiyen ve 6 bin kalori aldığını kaydeden Norveçli yıldız, "İnsanlar kalp ve karaciğer yemiyorlar ama ben bunları tüketiyorum. Kalp ve karaciğer; B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından çok zengin" demişti.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Özel yetiştirildi Haaland geldiğinde Guardiola'nın santrforsuz oyununa uyum sağlayamayacağı fikri de vardı. Gerçek olan ise bir bilgisayar oyunundamodern futbolun santrforunumeydana getirecek tüm değerleri,alt alta dizseniz karşınıza ancakHaaland çıkar. Babasının futbolcu olması, bugünler için özel programlarla yetiştirilmesi, doğru kariyer yönetimi, karşımıza bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan 3. oyuncuyu çıkardı. Guardiola'nınrekor kırmasına müsaade etmedenoyundan alması da bir garipkarar. Messi ve Ronaldo devri sonrası Mbappe-Haaland rekabetini izliyoruz, izlemeye devam edeceğiz. Fransız forvet, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole 22 yaş 352 günde ulaştı. Haaland onu da solladı, 30. golü attığında 22 yaş 236 günlüktü.