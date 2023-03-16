Son dakika Galatasaray haberi: Florya 30 yılı dizayn edecek

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalar yaptı. Özellikle devam eden projeler üzerinde duran Başkan Özbek, şunları anlattı:



Mecidiyeköy projesi, kulübü uzun yıllar taşıyacak projenin anası. 180 tane rezidanstan oluşuyor. Yaklaşık 3-4 ticari alan da var. Projenin %70'lik kısmını sattık. Bu proje, çıkış noktamızın başladığı yer. 1.5 milyar TL getirisi olabilecek.



Florya projesi önemli. Bankalar Birliği'ne borcu ödeyeceğiz ve mali bağımsızlığı sağlayacağız. 25-30 yılı dizayn edecek. Bu fonu kimse kafasına göre kullanamaz.



TÜNELİN UCUNDA IŞIK VAR!



Kemerburgaz'da çalışmalara süratle başladık. Ağustos-Eylül gibi Florya'daki yerleşkeyi buraya taşıyacağız.



Riva'da 135-140 bize ait villa var. Biz hasılatı paylaşacağız. 2 milyar TL kazanacağız. Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Yakında kulübü buhranlı süreçten kurtaracağız.



Stadın yanında Vadi İstanbul'a doğru inen 62 dönümlük arazi var. GSGM'den 49 yıllığına bu araziyi kiraladık. Bu proje de Kemerburgaz gibi G.Saray'ın geleceğinde altın harflerle yer alacak.



Futbol takımımız, Okan hocanın liderliğinde hedeflerine ilerliyor.



TAM MOTİVASYON!



Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda savunma ve hücum çalışmaları yapılırken, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularına bire bir uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Galibiyet serisini 15'e çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, motivasyonun üst düzeyde olduğu ifade edildi



EFSANE TAKIMIN İZİNDEN GİDİYOR



Okan Buruk yönetiminde 24 maçta 60 puana ulaşan Galatasaray, son 23 yılın en başarılı performansına imza attı. Okan Buruk'un futbolculuğu döneminde sarıkırmızılı takım, UEFA Kupası'nı kazandığı 1999-00 sezonunda 24 haftada 63 puan elde etmişti. Buruk, şampiyonlukla tamamlanan diğer sezonları ilk 24 maç performansında geride bıraktı.

