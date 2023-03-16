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Giriş Tarihi: 16.3.2023 11:35 Son Güncelleme: 16.3.2023 11:38

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17 MART CUMA
20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

18 MART CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Ali Şansalan

19 MART PAZAR
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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